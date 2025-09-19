Dean Huijsen is woest dat hij alsnog geschorst is voor zijn rode kaart in het duel met Real Sociedad. De verdediger vond dat zijn rode kaart geseponeerd moest worden en in eerste instantie had de Spaanse bond daar ook aanleiding voor.

De beroepscommissie bevestigde gisteravond laat zijn schorsing van één wedstrijd. Deze schorsing kreeg hij na een rode kaart in het duel met Real Sociedad. Hoewel de scheidsrechterscommissie eerder toegaf dat hoofdscheidsrechter Gil Manzano een fout maakte, de overtreding verdiende slechts geel, besloot de beroepscommissie de rode kaart niet in te trekken. De fout was volgens hen niet 'overduidelijk' en de scheidsrechter had recht op zijn eigen interpretatie van de situatie. Huijsen mist hierdoor de wedstrijd tegen Espanyol.

'Goed imago voor Spaans voetbal'

Op zijn Instagram haalt Huijsen uit naar de Spaanse voetbalbond. "1. Gil Manzano stuurt Huijsen onterecht van het veld. 2. VAR grijpt niet in en keurt de beslissing goed. 3. Real Madrid speelt 2/3 van de wedstrijd met tien man. 4. De scheidsrechterscommissie erkent de fout. 5. Nadat de fout is erkend, schorst de commissie Huijsen voor één wedstrijd. De fout is erkend, maar ik ben alsnog geschorst. Lekker imago voor het Spaanse voetbal..."

i © Instagram Dean Huijsen

Protest vanuit Real Madrid

Ook bij Real Madrid vond men het belachelijk dat Huijsen een rode kaart kreeg. De club bracht al naar buiten dat de speler die de verdediger onderuit haalde geen doorgebroken speler was. Real ging zelfs zo ver dat ze een lijst met arbitrale dwalingen van de Spaanse bond op wilden sturen naar de UEFA. Het is niet bekend of de Madrilenen nog altijd over willen gaan tot dergelijke acties.

Dean Huijsen

Huijsen is een geboren Nederlander, aangezien hij ter wereld kwam in Amsterdam. Toch koos hij een duidelijke weg als het gaat om zijn interlandcarrière. Huijsen speelde eerder voor Juventus, AS Roma en Bournemouth alvorens hij voor minimaal 62,5 miljoen euro de overstap naar Madrid maakte.