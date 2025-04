Rampscenario dreigt voor Ruud van Nistelrooij in Engeland: 'Dit duurt veel te lang'

Alleen een wonder kan Leicester City nog in de Premier League houden. Trainer Ruud van Nistelrooij zou het lot met zijn ploeg dit weekend al niet meer kunnen ontwijken. Degradatie ligt op de loer. De Nederlander oogt voor speelronde 32 gelaten, al spreekt hij strijdbare woorden.

Wie gaat rekenen, ziet dat Leicester City dit weekend al officieus kan degraderen uit de Engelse topcompetitie. Na 31 duels hebben The Foxes een schamele 17 punten bij elkaar gevoetbald. De komst van Van Nistelrooij eind december heeft niet voor het gewenste schokeffect gezorgd. Sterker nog: onder zijn leiding schreef de club negatieve historie in de vorige speelronde.

Uitstel van executie

Als Leicester zaterdagmiddag bij Brighton verliest en Wolverhampton Wanderers een dag later thuis Tottenham Hotspur opzij zit, kan de ploeg van de PSV-legende degradatie nauwelijks meer ontsnappen. Dan zou het alleen nog kunnen als Leicester de resterende 6 duels wint en Wolves alles verliest. Daarbij moet ook nog een doelsaldo van 29 goals worden goedgemaakt op Wolverhampton. Een onmogelijke missie en eigenlijk is het gewoon uitstel van executie.

'Moeten blijven vechten'

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel bij Brighton oogde Van Nistelrooij gelaten. Hij sprak over 'het breken van de negatieve spiraal'. "De enige manier waarop dat kan is om te blijven vechten. Er is altijd een toekomst, wat het scenario ook is. Zolang er gevochten wordt, is er een kans. Het is een uitdaging om de negatieve cycle te breken. Daar hebben we persoonlijkheid en karakter voor nodig. Dit duurt nu al te lang. Het is heel lastig."

'Mijn verantwoordelijkheid'

De voormalig topspits van onder meer Manchester United, Real Madrid en HSV spreekt ook nu alvast van een enome leerschool. "Ik heb in de afgelopen vier maanden zoveel geleerd in moeilijke tijden. Als je hier uitkomt, kun je dat gebruiken in je voordeel. Zo zit ik in elkaar. Ik ben toegewijd om er nu te zijn. Het is mijn verantwoordelijkheid en ik loop er niet voor weg."

