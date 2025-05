Ronald Koeman Jr viel kilo's af dankzij vriendin: 'Het resultaat begin je wel te merken'

Telstar-keeper Ronald Koeman, de zoon van de bondscoach, is behoorlijk wat kilo's kwijtgeraakt. Zijn vriendin motiveerde hem om af te vallen en sindsdien zit de 30-jarige een stuk beter in zijn vel.

"Ik krijg bakjes mee vanuit huis. Dus ik lunch niet meer wat we op de club krijgen. Ze verzorgt me uitstekend", vertelt Koeman bij ESPN. Dat heeft veel invloed gehad op zijn gewichtsverlies. "Tien kilo denk ik wel. Het resultaat begin je wel te merken nu. Dat is heel prettig."

Bij Telstar krijgen ze ook goed te eten, maar dat past niet bij de fysieke doelstelling van Koeman. "Veel pasta, om echt af te vallen is dat niet goed voor je. Ik eet vooral veel soep en salades."

Zelfvertrouwen

Het verschil is duidelijk merkbaar onder de lat. "Bijvoorbeeld met afzetten", zegt de 30-jarige. "En ook meer vertrouwen in je eigen lichaam en in jezelf." Dat vertrouwen heeft hij ook te danken aan zijn goede seizoen bij Telstar.

Play-offs

Hij beleeft het beste seizoen uit zijn carrière met het bereiken van de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, liefst negentien keer 'de nul' en zijn geweldige ontwikkeling. Telstar bereikte de finale van de play-offs na een overwinning op FC Den Bosch.

Trotse vader

Op de tribune tijdens dat duel met FC zat ook vader en bondscoach Ronald Koeman. Hij zag zijn zoon een sleutelrol spelen in de slotfase en verlenging. Koeman Jr. wist meermaals op miraculeuze wijze tegengoals te voorkomen, wat leidde tot stralende blikken van zijn vader.

Na afloop grapte de doelman nog over een oproep voor het Nederlands elftal tegenover Sportnieuws.nl. "Het wordt tijd dat hij mij een keer selecteert. Maar hij durft het niet", zei hij over zijn vader. "Hij zei in het begin al: 'Als je twee keer de nul houdt tegen ADO, dan neem ik je erbij.' Het is nog steeds niet gebeurd, wat moet ik nog meer doen?"

Telstar - Willem II

Telstar neemt het in de finale van de play-offs donderdagavond op tegen Willem II. De ploeg moet over twee duels zien te winnen om een plek in de Eredivisie af te dwingen.