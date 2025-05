Zoon bondscoach Ronald Koeman zet vader voor blok: 'Tijd dat hij mij selecteert'

Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. beleeft het beste seizoen uit zijn carrière Met het bereiken van de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, liefst negentien keer 'de nul' én zijn geweldige ontwikkeling staat hij volop in de schijnwerpers. "Wat moet ik nog meer doen?", grapt Koeman Jr. over een oproep van zijn vader (Ronald Koeman) bij het Nederlands elftal.

Het bereiken van de finale in de play-offs is een ongekend succes voor Telstar. De Witte Leeuwen mag dromen van promotie naar het hoogste niveau. "Je ziet wel wat dit doet met Telstar en de mensen, hè", steekt Ronald Koeman Jr. van wal tegen Sportnieuws.nl. "Wat een chaos, daar zijn we hier nog niet helemaal op voorbereid. Ik denk dat de directie misschien van binnen niet eens wil dat we promoveren, maar dat maakt ons écht niet uit. Wij gaan volle bak voor de Eredivisie."

Geweldige ontwikkeling voor Koeman Jr.

Koeman Jr.’s prestaties dit seizoen zijn niets minder dan indrukwekkend. Hij hield negentien keer de nul en bewees zijn waarde voor Telstar op cruciale momenten. Zoals in de play-offs tegen ADO Den Haag en tegen FC Den Bosch was hij de absolute matchwinner. "Het gaat goed, ja", stelt de dertigjarige goalie, die stap voor stap naar de top van de Keuken Kampioen Divisie groeit. "Misschien volgend jaar nog een stap omhoog. Als je twintig keer de nul houdt bij Telstar, dat is wel een geweldige prestatie. Al speelt de verdediging natuurlijk ook een belangrijke rol."

De doelman ziet zichzelf als een laatbloeier, want pas sinds dit seizoen wordt zijn naam regelmatig genoemd als één van de betere keepers in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik ben wel laat doorgebroken. Alleen, ik denk dat ik vorig jaar ook een goed seizoen heb gekeept", gaat Koeman Jr. verder. Tóch staat hij er dit seizoen bij het overgrote deel véél beter op. "Misschien omdat mensen de foutjes, die ik vorig seizoen nog wel maakte, in gedachten houden en daardoor hun mening niet kunnen veranderen. Dit seizoen is in ieder geval geweldig."

Koeman Jr. in Oranje?

Op de tribune tijdens het duel met FC Den Bosch zat ook vader en bondscoach Ronald Koeman. Hij zag zijn zoon een sleutelrol spelen in de slotfase en verlenging. Koeman Jr. wist meermaals op miraculeuze wijze tegengoals te voorkomen, wat leidde tot tevreden blikken van zijn vader.

Koeman Jr. was uitstekend gemutst, maar was minder te spreken over zijn vader. Hij wacht namelijk nog altijd op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. "Het wordt tijd dat hij mij een keer selecteert. Maar hij durft het niet. Hij zei in het begin al: 'Als je twee keer de nul houdt tegen ADO, dan neem ik je erbij.' Het is nog steeds niet gebeurd, wat moet ik nog meer doen?", grapt Koeman Jr., die vervolgens een serieuzere toon aanslaat. "Ik denk dat je eerst naar de Eredivisie moet om kans te maken. Dat is een mooi doel voor mezelf."

'Beste van de competitie'

Zijn trainer, Anthony Correia, is duidelijk in zijn oordeel over Koeman Jr. "Negentien keer de nul in alle competities én een verschilmaker in onze opbouw... Volgens mij hebben mensen niet door hoe goed hij écht is. Hij verdient véél meer lof. Ik denk oprecht dat hij misschien wel de beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie is", klinkt de lofzang van Telstar-trainer Correia.

