Stuntend Telstar beleeft bizar sprookje: cultclub keert na 47 jaar terug in Eredivisie

Het bescheiden Telstar uit Velsen-Zuid is na 47 jaar weer minimaal een jaar aanwezig in de Eredivisie. Een historische dag voor de club. 1 juni 2025 zal de boeken in gaan als de datum waarop stuntploeg Telstar een sprookje werkelijkheid liet worden. Willem II degradeert na één jaar Eredivisie weer naar de Keuken Kampioen Divisie.

Op papier was deze wedstrijd als David tegen Goliath. Willem II als Goliath. Het heeft ongeveer een stadion met drie keer de capaciteit van Telstar, heeft een rijker verleden en speelde afgelopen seizoen Eredivisie. Telstar als David, de dappere, kleinere club die vriend en vijand verraste dit seizoen. Maar een ieder weet ondertussen, dit soort zaken tellen niet in een play-offs-finale.

Krankzinnige spanning: Eredivisie-droom van Telstar blijft nog vol in leven na twee goals tegen Willem II Telstar en Willem II hebben met 2-2 het klassieke scorebord van Telstar in evenwicht gehouden. Het gelijke spel zal zuur voelen voor de Witte Leeuwen, die tot tien minuten voor tijd op voorsprong stonden. Zondag in Tilburg zal beslist worden wie volgend jaar in de Eredivisie speelt.

Vloek van de nummer 16

Dat merkte Willem II al in de eerste wedstrijd tegen de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie. Ze werden door Telstar bij momenten weggespeeld, de thuisploeg verdiende donderdag eigenlijk meer dan de 2-2 die uiteindelijk op het scorebord stond.

Stuntspits Youssef El Kachati genoot ondanks gelijkspel van laatste wedstrijd bij Telstar: 'Je wordt hier gewaardeerd' Youssef El Kachati is de man van het moment bij Telstar. Ook tegen Willem II (2-2) was de spits bij beide doelpunten betrokken. Ondanks dat hij gaat vertrekken bij Telstar is het een man op een missie. "Op een gegeven moment sta je in de finale. Dat had niemand kunnen dromen. Maar goed, je staat er wel en dan wil ik hem winnen ook."

Dat Telstar meer verdiende, lieten ze in het duel in Tilburg gelijk zien. Na nog geen tien minuten scoorde de uitploeg de 0-1 waardoor zij weer op voorsprong kwamen. De druk lag dus nog meer op de schouders van Willem II. Mees Kaandorp werd in de zestien aangespeeld en hij schoot de bal in de korte hoek langs Didillon-Hödl. Iedereen die Telstar een warm hart toedroeg werd compleet gek in het stadion.

Ronald Koeman Jr weet wel raad met Telstar-held Youssef El Kachati: 'Tegen mij heeft hij wel wat meer moeite' Het was een lastige wedstrijd (2-2) voor Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. Hij kreeg weinig schoten om zijn oren, maar zag toch twee ballen het net in gaan. Zeker als Youssef El Kachati het op zijn heupen gaat krijgen. "Ik probeer hem vaak tips te geven vanuit de keepers."

Willem II doet wat terug

Zo moest Willem II wel risico gaan nemen en na een slechte vrije trap, lag de verdediging helemaal open. Een lange bal werd Kaandorp bij El Kachati gebracht, die rustig bleef in de zestien. Hij schoot de 2-0 binnen na nog geen kwartier. Een feestje ontstond al in het vak van Telstar.

Maar waar Telstar snel scoorde, had Willem II ook gauw een antwoord. Een vrije trap ging via de muur de andere richting in dan waar Ronald Koeman Jr heen dook. Zo kwam de thuisploeg weer in de buurt en dat smaakte naar meer. Het publiek veerde op en Willem II kreeg direct weer een gigantische kans, maar na twee keer een scrimmage scoorden ze nog altijd niet de gelijkmaker. Het was ongelofelijk maar waar.

Kneuterig Telstar laat bondscoach versteld staan met mogelijke promotie: 'Toen moesten we vechten om een veld' Telstar staat voor een ongekende stunt: de ploeg uit Velsen-Zuid kan voor het eerst sinds 1978 promoveren naar de Eredivisie. De ploeg van Anthony Correia moet dan over twee duels zien te winnen van Willem II. Andries Jonker werkte in zijn carrière voor beide clubs, maar het meest recentelijk bij Telstar. Hij maakte er het nodige mee.

Erop en erover

Na ongeveer een half uur veerde het stadion wederom op. Ringo Meerveld kwam na een mooie actie in scoringspositie. Hij wipte de bal over Koeman Jr heen, maar raakte de lat in slow motion. Een goal voor Willem II leek aanstaande. Maar die kwam niet voor rust en dus leek de ergste storm voor Telstar even te gaan liggen.

Na rust was het niet Willem II dat scoorde, maar Telstar. De stuntploeg breidde de marge uit naar 2 doelpunten voor. Met nog een half uur op de klok kopte Kaandorp zijn tweede doelpunt van de dag erin. In alles voelden de spelers dit kan niet meer fout gaan. En dat gebeurde ook niet. Het Telstar-publiek zei het treffend in de 85e minuut: We are going up. Telstar is terug in de Eredivisie.

Uitdaging voor Telstar

Daarmee staat de bescheiden club in de Eredivisie voor een gigantische uitdaging. De capaciteit moet uitgebreid, het veld moet aangepast en ook qua accommodatie en commercie moet de club gaan upgraden. Daar is de club nog niet klaar voor, maar zal het deze zomer alles op alles moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen.

Gigantisch sprookje

Dat zijn allemaal zorgen voor later, de supporters kunnen in ieder geval een jaar genieten van de Eredivisie in het stadion in Velsen-Zuid. Een grandioos heldenverhaal voor de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie. Maandag om 18.45 uur wordt de ploeg gehuldigd in het centrum van IJmuiden. Dat feestje zal zondag vast al gestart worden.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.