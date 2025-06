Voetballende zoon Ronald Koeman (30) raakte tien kilo kwijt dankzij vriendin: 'Ze verzorgt me uitstekend'

Telstar-keeper Ronald Koeman, de zoon van de bondscoach, promoveerde zondag met zijn club verrassend naar de Eredivisie. De doelman zit sinds een tijd veel beter in zijn vel en dat komt mede door zijn vriendin. Zij hielp hem namelijk om tien kilo af te vallen.

"Ik krijg bakjes mee vanuit huis. Dus ik lunch niet meer wat we op de club krijgen. Ze verzorgt me uitstekend", vertelde Koeman in aanloop naar de finale van de play-offs tegen Willem II bij ESPN. Dat heeft veel invloed gehad op zijn gewichtsverlies. "Tien kilo denk ik wel. Het resultaat begin je wel te merken nu. Dat is heel prettig."

Stuntend Telstar beleeft bizar sprookje: cultclub keert na 47 jaar terug in Eredivisie Het bescheiden Telstar uit Velsen-Zuid is na 47 jaar weer minimaal een jaar aanwezig in de Eredivisie. Een historische dag voor de club. 1 juni 2025 zal de boeken in gaan als de datum waarop stuntploeg Telstar een sprookje werkelijkheid liet worden. Willem II degradeert na één jaar Eredivisie weer naar de Keuken Kampioen Divisie.

Bij Telstar krijgen ze ook goed te eten, maar dat past niet bij de fysieke doelstelling van Koeman. "Veel pasta, om echt af te vallen is dat niet goed voor je. Ik eet vooral veel soep en salades."

Zelfvertrouwen

Het verschil is duidelijk merkbaar onder de lat. "Bijvoorbeeld met afzetten", zegt de 30-jarige. "En ook meer vertrouwen in je eigen lichaam en in jezelf." Dat vertrouwen heeft hij ook te danken aan zijn goede seizoen bij Telstar.

Zoon bondscoach Ronald Koeman zet vader voor blok: 'Tijd dat hij mij selecteert' Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. beleeft het beste seizoen uit zijn carrière Met het bereiken van de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, liefst negentien keer 'de nul' én zijn geweldige ontwikkeling staat hij volop in de schijnwerpers. "Wat moet ik nog meer doen?", grapt Koeman Jr. over een oproep van zijn vader (Ronald Koeman) bij het Nederlands elftal.

Promotie

De keeper beleefde al het beste seizoen uit zijn carrière en bekroonde dat zondag door met Telstar naar de Eredivisie te promoveren. Hij hield liefst negentien keer 'de nul'. In de finale van de play-offs tegen Willem II lukte dat niet, maar dankzij een 2-2 gelijkspel en een 3-1 zege in Tilburg gaat Telstar voor het eerst sinds 1978 weer de Eredivisie in.

"Niet normaal, ik ben er helemaal stil van", reageerde de doelman na het historische moment voor de camera van ESPN. "Dit is toch niet normaal. We hebben een wereldgroep, ik ben zo trots op die gasten. We kunnen echt niet normaal voetballen. Als je soms ziet hoe we er onderuit spelen, dat is Eredivisie-waardig."

Trotse vader

Telstar rekende een ronde eerder af met FC Den Bosch en toen zat ook vader en bondscoach Ronald Koeman op de tribune. Hij zag zijn zoon een sleutelrol spelen in de slotfase en verlenging. Koeman Jr. wist meermaals op miraculeuze wijze tegengoals te voorkomen, wat leidde tot stralende blikken van zijn vader.

Na afloop grapte de doelman nog over een oproep voor het Nederlands elftal tegenover Sportnieuws.nl. "Het wordt tijd dat hij mij een keer selecteert. Maar hij durft het niet", zei hij over zijn vader. "Hij zei in het begin al: 'Als je twee keer de nul houdt tegen ADO, dan neem ik je erbij.' Het is nog steeds niet gebeurd, wat moet ik nog meer doen?"