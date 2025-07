Superster Lionel Messi van Inter Miami en zijn teamgenoot Jordi Alba hebben afgezegd voor de MLS All-Star Game van aankomende nacht. Dat blijkt uit de definitieve spelerslijst voor de wedstrijd.

De All-Star Game wordt dit jaar gespeeld in Austin, Texas, waar de MLS-selectie het opneemt tegen de sterren van de Mexicaanse competitie. Vorig jaar ontbrak Messi ook al, toen door een blessure die hij opliep bij de gewonnen Copa América met Argentinië.

Opvallende schorsing dreigt

Messi en Alba stonden aanvankelijk op de lijst, maar hebben zich later teruggetrokken. De reden hiervoor is onbekend, maar het is waarschijnlijk om de veteranen wat rust te gunnen voor de aankomende competitiewedstrijd tegen koploper Cincinnati. Opvallend is dat volgens de MLS-regels elke speler die een uitnodiging voor de All-Star Game afslaat, een schorsing van één wedstrijd krijgt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2018 met Zlatan Ibrahimović, toen de spits van Los Angeles Galaxy ervoor koos niet mee te doen.

Deze sanctie kan echter worden vermeden als Inter Miami een medisch document overlegt aan de MLS dat de afwezigheid van Messi en Alba rechtvaardigt. Ook James Rodríguez, die de Mexicaanse competitie zou vertegenwoordigen als speler van Leon, heeft afgezegd voor het spektakel in Austin. Monterrey-aanvoerder Sergio Ramos is wel van plan zijn opwachting te maken in de All-Star Game, die voor de vierde keer op rij in dit format wordt gespeeld.

Aanwezige sterren

Oud-PSV'er Hirving Lozano is wel van de partij. Hij speelt voor San Diego FC in de MLS. Een andere bekende naam is die van Marco Pasalic, die jarenlang uitkwam voor Atalanta in de Italiaanse Serie A. De drie eerdere edities werden eerlijk verdeeld: de MLS won één keer, de Liga MX ook en er eindigde één wedstrijd in een gelijkspel.