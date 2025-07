Er lijkt een nieuwe editie te komen van Finalissima, de clash tussen de kampioen van Europa en die van Zuid-Amerika. Oftewel Spanje en Argentinië. En dat zou weer betekenen dat Lamine Yamal en Lionel Messi tegenover elkaar komen te staan.

Van Finallissima zijn er tot nu toe slechts drie edities geweest. Bovendien was de naam niet altijd zo. De officiële naam is CONMEBOL–UEFA Cup of Champions, maar bij de eerste editie in1985 werd die ook de Artemio Franchi Cup genoemd. Dat was een bestuurder van de Europese bond UEFA.

Finalissima

In 2022 was de eerste editie onder de naam Finalissima. Argentinië versloeg op Wembley de Italiaanse ploeg met 3-0. Een nieuwe clash tussen de continentale kampioenen zou in 2025 moeten plaatsvinden. Maar het was lastig om een plekje te vinden op de agenda, gezien in juni en juli ook al het uitgebreide WK voor clubs werd gehouden. In mei 2025 kwamen de bonden van Euroap en Zuyid-Amerika nog overeen om de pot in maart 2026 te organiseren.

En nu is het weer iets precieser besloten wanneer we Messi tegen Lamal kunnen zien strijden. Volgens Sportskeeda wordt de wedstrijd tussen 26 en 31 maart 2026 op de mat gelegd. De locatie moet nog worden gekozen. De drie kandidaten zijn Wembley in Londen, Qatar of Saudi-Arabië.

Messi

Messi verliet Barcelona in augustus 2021. De vrees onder fans van de Spaanse club was dat er nooit meer iemand zou komen die het publiek zo kon betoveren als Messi. Maar kijk: in april 2023 debuteerde Yamal voor de Catalaanse grootheid en het duurde niet lang voordat hij werd gezien als 'de nieuwe Messi'. Hij werd als baby zelfs gebadderd door de Argentijn.

Our new No. 10 pic.twitter.com/OtaCSGPj6t — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025

Komend seizoen speelt Yamal met nummer 10 bij Barca. Dat was het nummer dat Messi ook droeg, trouwens, ook Diego Maradona en Ronaldinho hadden dat cijfer op hun rug staan bij Barcelona.

Badderen

In september 2007 nam Messi deel aan een UNICEF-charityfotoshoot in de kleedkamer van Camp Nou, waar hij te zien is terwijl hij de zes maanden oude Lamine Yamal voorzichtig in een plastic badje wast, onder toeziend oog van diens moeder.