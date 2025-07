Lionel Messi heeft wederom een record verbroken van Cristiano Ronaldo. De Argentijn heeft dankzij zijn doelpuntrijke zege met Inter Miami op New York Red Bulls (5-1) meer doelpunten gescoord dan Ronaldo als het aankomt op aantal doelpunten zonder het meerekenen van penalty's.

Zaterdagavond (lokale tijd in Miami) verbrak de Argentijn het record van zijn rivaal door tweemaal goed te zijn voor een doelpunt. Naast dat Messi twee keer scoorde, gaf hij ook een assist in de MLS-wedstrijd waarin Inter Miami met 5-1 won van New York Red Bulls. Een van de doelpunten die Messi scoorde, was op aangeven van Luis Suarez. De andere van Sergio Busquets.

Statistieken

De 38-jarige aanvaller heeft nu 764 doelpunten in zijn carrière, exclusief penalty's, terwijl Ronaldo er 763 heeft. In totaal heeft de achtvoudig winnaar van de Ballon d'Or 874 doelpunten gescoord (inclusief 110 penalty's) in 1114 wedstrijden tijdens zijn legendarische carrière, terwijl Ronaldo 938 doelpunten heeft (175 penalty's) in 1281 wedstrijden. Als het gaat om het totale aantal doelpunten, gaat Ronaldo dus nog altijd aan de leiding.

Goede vorm Messi

De 38-jarige voetballer verkeert nog altijd in topvorm. In de afgelopen acht competitieduels was hij goed voor dertien treffers en zeven assists. Door de overwinning van Inter Miami staat de club nu vijfde in de Eastern Conference met 41 punten. Echter heeft de ploeg liefst drie wedstrijden minder gespeeld dan de concurrenten vanwege het WK voor clubs. Als alle inhaalwedstrijden gewonnen worden door de ploeg van Messi, gaat het met twee punten voorsprong aan de leiding.

Een week geleden brak de Argentijn ook al een record, zijn eigen record weliswaar. Tijdens de wedstrijd van Inter Miami tegen Nashville SC, scoorde Messi al na een kwartier. Daarmee scoorde hij vijf wedstrijden op een rij in de MLS. Niemand in die competitie deed dat ooit beter.