Kenneth Taylor staat nog altijd in de belangstellig van FC Porto. Dat schrijft A BOLA, een Portugese krant. Er wordt een verbeterd bod naar Ajax opgestuurd, nadat Porto een financiële injectie krijgt.

De komst van Victor Froholdt naar FC Porto in juli leek de interesse van de 'Draken' in Ajax-middenvelder Kenneth Taylor te bekoelen. Taylor werd eerder gezien als een topprioriteit van coach Francesco Farioli. Met de jonge Deen in de gelederen was de acute behoefte aan een box-to-box-speler verdwenen. Gezien het forse prijskaartje van de Oranje-international, leek een transfer naar het Estádio do Dragão van de baan.

Toch zou een opmerkelijke samenloop van omstandigheden de clubleiding van FC Porto kunnen aanzetten tot een nieuwe poging voor Taylor. Een eerder bod werd weken geleden al door Ajax van tafel geveegd.

Financiële injectie

De 23-jarige middenvelder staat nog altijd hoog op het verlanglijstje in Porto. Volgens informatie van de Portugese sportkrant A BOLA zou een mogelijke verkoop van Rodrigo Mora aan Al Ittihad de club een flinke financiële injectie geven. Dit zou de weg vrijmaken voor een nieuw, verbeterd bod op Taylor, aangezien het vertrek van Mora een gat op het middenveld zou achterlaten dat opgevuld moet worden.

Water bij de wijn

Maar zelfs met extra geld is FC Porto niet van plan om met miljoenen te smijten. De club peinst er niet over om de 25 miljoen euro te betalen die Ajax momenteel voor Taylor vraagt. De Amsterdammers zullen dus flink water bij de wijn moeten doen om een deal mogelijk te maken. De 23-jarige middenvelder is 28 miljoen euro waard en heeft een contract tot medio 2027 in Amsterdam.

Zolang de verkoop van Mora en een lagere vraagprijs van Ajax niet rond zijn, blijft FC Porto op de markt zoeken naar alternatieven voor Taylor. De Nederlander komt pas weer serieus in beeld als aan beide voorwaarden wordt voldaan.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.