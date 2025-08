Jade Anna van Vliet heeft de hulp ingeschakeld van haar één miljoen volgers op Instagram voor een opvallend probleem. De vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor geeft aan dat ze het écht nodig heeft, maar wel een beetje eng vindt.

'Ik slaap dus echt zo slecht de laatste tijd', begint Jade Anna haar verhaal op Instagram. 'Ik word wakker en ik moet echt heel mijn lichaam kraken voor ik uit bed kan.' Daarom is de bekende influencer op zoek naar een ouderwetse ruggenkraker. 'Ik ben vroeger wel eens bij een chiropractor geweest en ik vond dat echt héél fijn.'

Daarbij loopt de vriendin van Taylor wel tegen een aantal problemen aan. Zo woonde zij eerst in Heemskerk en weet ze nu niet waar ze naar de chiropractor kan. Jade Anna is op zoek naar aanraders in de omgeving Alkmaar of eventueel Amsterdam. 'Ik zou het héél, héél fijn vinden, want ik denk dat dat precies is wat ik nodig heb. Dus, kan iemand mij helpen?'

Financiële klapper

Onlangs werd bekend dat Jade Anna haar eerste koophuis - die ze kocht op haar achttiende - aangeboden heeft op de markt. Waar ze die woning voor 4,5 ton kocht, daar vraagt ze er nu 600.000 euro voor. De influencer woont inmiddels samen met Taylor.

Desondanks valt het afscheid haar wel zwaar. "Het zat er een beetje aan te komen, maar mijn huis staat eindelijk in de verkoop. Het is toch wel moeilijker dan ik dacht om afscheid te nemen van je allereerste huisje", meldde ze eind juli op TikTok. Ook deelt de details van de woning die ze gaat verlaten. Er is onder meer een gigantische kledingkast te zien en een enorme regendouche waar je zo onder kan gaan staan.

Gedoe met politie

Van Vliet kwam de voorbije weken om heel andere reden in het nieuws. Zo deed ze publiekelijk haar beklag over het gedrag van een politieagente. De influencer werd op de bon geslingerd toen ze achter het stuur op haar telefoon zat en dat werd gedeeld door de desbetreffende agent. Daar had Van Vliet duidelijk een mening over.