Ajax-middenvelder Kenneth Taylor heeft een duidelijke mening over zijn vriendin Jade Anna van Vliet. Dat deelt de 21-jarige influencer met haar miljoenen volgers op TikTok. Veel van hen zijn het volledig eens met de voetballer.

Het gaat om een kledingkeuze van Jade Anna. Zelf is ze erg blij met haar nieuwe stijl, maar Taylor is er niet zo van gediend. Daar trekt Van Vliet zich echter niets van aan. "Je weet dat je outfit cool is als je vriend het haat", schrijft ze bij een video waarin ze haar kleren showt.

Ze draagt een bruine kniebroek met een spencer in dezelfde kleur en leren laarzen. Heel wat anders dan de jurkjes en aansluitende shirts die ze vaak draagt op haar TikToks. Haar fans zijn het niet helemaal met haar stelling eens. "Nee zo werkt dat niet", is een veelgelikete reactie.

'Kenneth heeft gelijk'

In de reacties zijn veel volgers het juist met Taylor eens dat de outfit van Jade Anna niet zo geslaagd is. "Ik geef Kenneth gelijk, maar je bent wel knap", schrijft iemand. "Ik ben het met je eens, Kenneth", reageert een ander.

Bekende influencer

Jade Anna deelt haar hele leven online. Ze werd al op jonge leeftijd bekend met haar eigen YouTube-kanaal en kreeg een relatie met bekende YouTuber Gio Latooy. Zij gingen in 2023 uit elkaar. In datzelfde jaar werd ze een koppel met Taylor. De twee houden hun relatie buiten de schijnwerpers. De voetballer is dan ook zelden te zien op de sociale media van zijn vriendin.

De 23-jarige Taylor komt zaterdag weer met Ajax in actie in de VriendenLoterij Eredivisie. Na een overwinning op Telstar en gelijkspel tegen Go Ahead Eagles staat er in de derde speelronde een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma.

