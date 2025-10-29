Vivianne Miedema is al heel wat jaartjes het gezicht van de Oranje Leeuwinnen. Toch zag ze al veel teamgenotes stoppen bij de nationale ploeg. "Zelf heb ik ook getwijfeld", aldus de all-time topscorer van Nederland.

Miedema zag dinsdagavond opnieuw een trouwe teamgenote afscheid nemen van de Leeuwinnen. Ditmaal was het de beurt aan recordinternational Sherida Spitse, die tot liefst 248 interlands kwam. Daarmee is ze recordhoudster. " Ze kreeg het afscheid dat ze verdiende", schreef Miedema in haar column voor het Algemeen Dagblad. "Supermooi, voor de laatste keer voor de eigen fans en met haar kids. Van 2006 tot en met nu, van lege stadions naar volle stadions. Zo'n speelster gaan we enorm missen."

Miedema dacht aan stoppen

Spitse volgde daarmee Renate Jansen, Merel van Dongen en Lieke Martens op. Maar het scheelde niet veel of de naam van Miedema had in dat rijtje gestaan. " Zelf heb ik na het EK ook getwijfeld om te stoppen", onthulde Miedema, "maar het eerste gesprek met Arjan (Veurink, de bondscoach, red.) was begin september zo positief dat ik vrij snel de keuze heb gemaakt en hem heb beloofd om in elk geval nog twee jaar door te gaan. Uiteindelijk ben ik ook nog maar 29."

Miedema kampte de voorbije jaren met de nodige blessures, waardoor ze veel wedstrijden van Oranje miste. " Het was deze week voor het eerst in lange tijd dat ik bij Oranje happy op het veld heb gestaan. Ik voel nu eindelijk dat ik weer mezelf ben op het veld en dat maakt een gigantisch verschil", erkende ze.

Nieuw begin

Sinds kort zwaait Arjan Veurink met de scepter. Hij was jarenlang de rechterhand van Sarina Wiegman, met wie hij in 2017, 2024 en 2025 Europees kampioen werd. Dat deed Veurink één keer met Oranje en twee keer met Engeland. Het begin onder Veurink is veelbelovend, merkt Miedema. " Soms heb je na een bepaald tijdperk gewoon een frisse start nodig. Een nieuwe technische staf, nieuwe meiden. Iedereen moet weer voor haar plekje strijden en heeft weer dezelfde kans."