Bondscoach Arjen Veurink gaat deze maand aan de slag gaan bij de Oranje Leeuwinnen. Hij kijkt enorm uit naar de eerste duels met de nationale ploeg. "Daarnaast gaan we een nieuwe fase in."

Veurink debuteert op vrijdag 24 oktober met een oefenwedstrijd in Polen als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Vier dagen later volgt een tweede vriendschappelijke wedstrijd, thuis tegen Canada. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.

Veurink is de opvolger van Andries Jonker, onder wie Oranje afgelopen zomer een teleurstellend EK in Zwitserland beleefde. Veurink werd als assistent van bondscoach Sarina Wiegman Europees kampioen met Engeland.

Voorrecht

"Ik kijk enorm uit naar de eerste wedstrijden", zegt Veurink in een persbericht. "Ik heb de afgelopen jaren vaak als coach tegen Nederland gespeeld. Dan besef je iedere keer weer hoe groot de 'support' van de Oranjefans is. Voor mij voelt het als een voorrecht om voor die fans te mogen spelen."

"Daarnaast gaan we een nieuwe fase in, waarin we vooruitkijken. De komende oefenwedstrijden bieden ons de gelegenheid om een eerste basis te leggen voor onze speelwijze, speelsters in actie te zien en vooral om samen als team te presteren", aldus de kersverse bonscoach.

Veurink staat na een samenwerking van 8,5 jaar met Sarina Wiegman bij Nederland en Engeland nu bij Oranje voor het eerst als bondscoach op eigen benen. Afgelopen zomer won de Engelse ploeg de Europese titel.

De wedstrijd van Nederland tegen Polen is op 24 oktober om 18.00 uur in Gdansk. Voor het thuisduel met Canada, dat om 20.45 uur begint, is nog geen locatie bekendgemaakt.

WK

Van 24 november tot 3 december volgt nog een interlandperiode met oefenduels. In het voorjaar begint de WK-kwalificatie, waarvoor op 4 november de loting is. De tiende editie van het WK vrouwenvoetbal wordt van 24 juni tot 25 juli 2027 gehouden in Brazilië.