De afgelopen dagen stonden al in het teken van het afscheid van Sherida Spitse, maar na het duel tegen Canada is het écht klaar voor de recordinternational. Ze heeft enorm genoten en brengt een extra dankwoordje naar een ander Oranje-icoon: Wesley Sneijder. "Hij recordinternational van de mannen en ik van de vrouwen, dat vind ik mooi", zegt Spitse tegen Sportnieuws.nl.

Spitse is een echt familiemens en uit haar emoties openlijk, maar bij haar definitieve afscheid was er vooral berusting. "Ik denk dat het besef later komt, maar je leeft hier natuurlijk al een tijdje naartoe. Bij mijn dankwoordje waren er wel emoties, maar dat is hoe ik ben als persoon. Als ik mijn kinderen hier bij me heb: daar doe ik het voor en wil ik bij zijn", licht Spitse toe.

'248 keer oranje is best wel veel...'

De KNVB en de selectie van de Oranje Leeuwinnen hebben haar laatste optreden in het Oranjeshirt absoluut niet aan zich voorbij laten gaan. Het maakt Spitse trots. "Er zijn heel veel positieve dingen op me afgekomen: berichten, een Sherida Spitse-quiz en het eten was top", somt de verdediger van Ajax op. "Het was allemaal heel warm en fijn. Het zegt iets over wat ik heb gepresteerd, maar ook wie ik ben als mens. 248 keer oranje is best wel veel..."

"Dat besef ik me ook heel goed. Ik ben qua interlands dan wel een grote speler, maar ik blijf altijd wel de bescheiden en nuchtere Fries. Maar dat ik iets heb betekend voor het vrouwenvoetbal, dat is wel duidelijk", vervolgt Spitse onder toeziend oog van haar eigen kinderen. "Dat ik hier met mijn kinderen het veld op mag lopen, maakt de cirkel rond. Zij betekenen heel veel voor mij. Zij maken me trots en ik ben blij dat ik veel meer tijd met hen ga doorbrengen, daar kijk ik heel erg naar uit."

Dankwoordje richting Wesley Sneijder

Bij het slotstuk van Spitse in De Goffert waren een aantal opvallende namen aanwezig, zoals Stefanie van der Gragt, David Endt en Wesley Sneijder. De laatstgenoemde krijgt een speciaal bedankje. "Wesley is een vriend van mij geworden. Het was altijd mijn voorbeeld", vertelt Spitse. "Dat hij recordinternational is van de mannen en ik van de vrouwen, dat vind ik wel mooi. Ik ben heel dankbaar dat hij er ook bij was."

Een bijzonder afscheid voor Sherida Spitse bij de Oranje Leeuwinnen. Na 248 interlands voor het Nederlandse vrouwenteam is het dan écht klaar voor de 35-jarige speelster van Ajax. Onder toeziend oog van Wesley Sneijder en David Endt zwaait ze af

Recordinternational van Europa

Spitse eindigt met liefst 248 interlands, waarmee ze niet alleen de recordinternational van Nederland is, maar van heel Europa. Ze beseft goed dat dit hoogstwaarschijnlijk nooit meer overtroffen gaat worden. "Dat wordt heel lastig, denk ik. Er zullen heel veel speelsters tot hun 40ste moeten gaan spelen", grapt ze. “Ik ben in ieder geval enorm trots dat ik dit als kleine Friese meisje heb kunnen waarmaken en nu op mijn 35ste en dat het nu klaar is."

Nieuwe carrière voor Spitse?

Het afscheid kreeg een bijzondere afsluiting. Zangeres en hartsvriendin Samantha Steenwijk zong 'Wij zijn Nederland' op het veld van De Goffert, net zoals ze eerder samen optraden op een podium in Emmen. "Je hoort het nu al aan mijn stem, hè... Ik moet even mijn stembanden trainen. Misschien wordt dat mijn nieuwe carrière wel", sluit ze grappend af.