Sherida Spitse kende dinsdag een emotioneel afscheid als international van de Oranje Leeuwinnen. Na 248 interlands en ontelbaar veel onvergetelijke momenten zwaaide ze af in de oefeninterland tegen Canada (1-0 winst) in Nijmegen. De tranen vloeiden en ook tophandbalster Estavana Polman stond stil bij het vertrek.

In het stadion van NEC droeg Spitse nog één keer de aanvoerdersband. Na 48 minuten - hoe toepasselijk - zat haar interlandloopbaan er definitief op. Onder applaus de Oranje Leeuwinnen, Canada en het volledige publiek ging ze naar de kant. Ook Wesley Sneijder, de recordinternational bij de mannen, was aanwezig.

"Daar sta je dan...", waren de eerste woorden van Spitse bij haar afscheidsspeech, waarin ze de Oranjefans bedankte. "Van 2006 voor honderd mensen tot 35.000 mensen in het stadion. Ik heb altijd die verbinding met jullie gevoeld. Ik hoop dat jullie dit fantastische team blijven steunen, ook al ben ik er niet meer. Dat geschreeuw zullen jullie niet meer horen. Maar ik zal op de bank blijven schreeuwen voor deze meiden. Dank jullie wel, vrienden en fans, love you!"

'Trotse' Estavana Polman

Niet alleen in het Gofferstadion werd meegeleefd. Dat deed ook handbalster Estavana Polman zo'n 1700 kilometer verderop in het Roemeense Boekarest. De speelster van Rapid Bucuresti maakte video foto van haar tv, waarop een applaudisserende Spitse met de aanvoerdersband in haar hand het veld verliet. 'Trots', schreef Polman er bij met een oranje hartje en een vuur-emoticon.

i Het afscheid van Sherida Spitse op de tv van Estavana Polman. © Instagram @estavana

Polman en Spitse zijn goede vriendinnen en zoeken elkaar regelmatig op. Zo kwamen ze elkaar afgelopen zomer tegen op vakantie in Spanje. Eerder al gingen ze gezamenlijk uiteten. Respect dus over en weer bij deze twee Nederlandse sporticonen.

Dankwoord van Spitse aan Sneijder

"Ik ben qua interlands dan wel een grote speler, maar ik blijf altijd wel de bescheiden en nuchtere Fries. Maar dat ik iets heb betekend voor het vrouwenvoetbal, dat is wel duidelijk", zei Spitse in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat ik hier met mijn kinderen het veld op mag lopen, maakt de cirkel rond. Zij betekenen heel veel voor mij. Zij maken me trots en ik ben blij dat ik veel meer tijd met hen ga doorbrengen, daar kijk ik heel erg naar uit."

Maar niet alleen haar kinderen Jens en Mila waren aanwezig, ook prominente voetbalnamen als Sneijder, Stefanie van der Gragt en David Endt, die zelfs een shirt van Spitse droeg. Voor recordinternational Sneijder had de voormalig Oranje Leeuwin mooie woorden over. "Wesley is een vriend van mij geworden. Het was altijd mijn voorbeeld", vertelde ze. "Dat hij recordinternational is van de mannen en ik van de vrouwen, dat vind ik wel mooi. Ik ben heel dankbaar dat hij er ook bij was."

Rijke interlandloopbaan

Spitse debuteerde op 31 augustus 2006 tegen Engeland in de nationale ploeg. 247 wedstrijden later nam ze afscheid. Tussendoor maakte ze het nodige mee met de Oranje Leeuwinnen. Het mooiste was natuurlijk de EK-winst in 2017 in eigen land. Ook was er een zilveren medaille op het WK van 2019 in Frankrijk. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio ontbrak ze vanwege een knieblessure. Nu is het tijd om afscheid te nemen als interlandvoetbalster, om meer tijd vrij te maken voor haar kinderen. Spitse blijft wel actief bij Ajax.