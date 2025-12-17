In Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-voetballer John van Loen. Hij deelt daar een anekdote over zijn tijd als assistent-trainer bij FC Utrecht, waar hij pijnlijk ontslagen werd. In dat verhaal speelt voetballegende Willem van Hanegem een grote rol. "Hij heeft nog nooit wat gedaan."

John van Loen kwam als 17-jarige jongen in het eerste team van FC Utrecht. Hij maakte daar als speler zijn debuut in het betaald voetbal en had vervolgens een mooie carrière. Met FC Utrecht won hij de beker, speelde mooie wedstrijden met Feyenoord, Ajax én het Nederlands elftal en keerde vervolgens weer terug in de Domstad als assistent. Hij zat daar naast Willem van Hanegem op de bank, die hij ook al meemaakte als trainer van Feyenoord toen hij daar speelde.

Relatie met Van Hanegem

Hij leerde Van Hanegem kennen als een trainer 'die nog nooit van z'n leven een bespreking heeft gehouden'. "Peter Bosz hadden we in ons team, die regelde gewoon alles in het veld. Hij zei altijd tegen de trainer bij besprekingen trainer ik regel het wel." Van Loen haalt een mooie anekdote aan toen Van Hanegem wél een keer een bespreking van zijn assistent moest overnemen. "Hij ging ineens alles veranderen. Maar wij gingen gewoon onze eigen gang, want hij zag het toch niet. Alles in het veld besloten we zelf."

Toen Van Loen later als assistent bij Utrecht kwam, was het niet anders naar eigen zeggen. "Ik deed de bespreking, nabespreking en analyses. Ik deed alles wat een hoofdtrainer doet, en hij deed niet zoveel. Ja, koffie drinken met de spelers en af en toe een arm om de schouder, dat was het", stelt Van Loen in de podcast.

'Geen chemie'

Dan deelt hij één van de meest pijnlijke momenten uit zijn loopbaan; het moment dat hij ontslagen werd. "Ik was druk met de volgende analyse", vertelt hij, "Kwamen ze ineens naar me toe dat ik mee moest komen. Ik weigerde, maar ze stonden erop. Ik kwam binnen en toen zat iedereen daar." Hij doelt op de keeperstrainer, de looptrainer, nog een assistent en de directie plus technisch directeur.

Toen kwam het hoge woord eruit. Ze mochten allemaal vertrekken. "We gaan niet verder met jullie. Er is geen chemie meer tussen jullie", was het verhaal volgens Van Loen. "Geen chemie? We werken al 15 jaar samen, dacht ik toen. Alles werd eruit gegooid", zegt de oud-assistent nog altijd verbaasd.

'Mes in mijn rug gestoken'

Uiteindelijk bleef Van Hanegem wel actief bij Utrecht. "Die had het zo voor elkaar dat hij bleef zitten. Ik werd boos, alles kookte en toen vloog ik over de tafel. Ik wilde de technisch directeur pakken, maar redde het niet. Ik vroeg naar wat Willem (van Hanegem, red.) ging doen en hij kreeg nota bene een nieuw contract. Ik zei maar hij doet helemaal niks!", zegt hij met ongeloof.

Maaskant erkent dat de verhalen wat vaker de ronde doen over Van Hanegem, dat hij veel door anderen liet doen. Dan vraagt hij of Van Loen het hem nog altijd kwalijk neemt. "Ja. Gewoon een mes in mijn rug gestoken", zegt hij stellig. "Ik sprak hem erna nog weleens en dat is dan gewoon vriendelijk. Dan denk ik: het zal wel. Er was geen chemie meer."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant John van Loen. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en Apoel Nicosia spreekt honderduit over zijn voetbalherinneringen. Hij ging als speler problemen niet uit de weg en maakte zat bizarre verhalen mee. Zo werd hij eens met een mes opgewacht na een wedstrijd in Den Haag en ontving hij een kogelbrief bij Ajax.

Ook deelt hij verhalen uit Azië waar hij in Japan en China werkzaam was. Hij deelt anekdotes over uitgaan met Ajax-spelers, Louis van Gaal voor de gek houden en spreekt over zijn geweldige tijd bij het Nederlands elftal. Beluister de aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.