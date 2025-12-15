Feyenoord verloor zondag met 2-0 van Ajax in de Klassieker. De Rotterdamse fans waren niet tevreden met die uitslag, maar ook de woorden van Van Persie na afloop van de wedstrijd baarden opzien. Ook bij Willem van Hanegem, die in zijn column uithaalt naar de coach.

Feyenoord zit in een mindere periode en dat werd ook vorige week niet omgedraaid. De Rotterdammers gingen eerder in de week al met 4-3 onderuit tegen FCSB in de Europa League en zondag ging het dus ook mis tegen Ajax. Coach Van Persie liet na afloop weten dat er 'maar één ploeg was die wilde voetballen', waarmee hij doelde op de verdedigende speelstijl van de aartsrivaal. Daarnaast gaf hij aan dat de ploeg veel geblesseerden heeft en dat Feyenoord wel goed speelde. Iets waar Van Hanegem het niet mee eens is.

'Denkt hij dat we achterlijk zijn'

Van Persie zei achteraf ook dat hij de kritiek aan zijn adres niet persoonlijk oppakt. Volgens Van Hanegem een goede beslissing, maar daar bleef het wel bij als het gaat om zijn interview achteraf. " Het was wel meteen zijn beste uitspraak na afloop van de wedstrijd tegen Ajax, want verder hoorde ik vooral dingen waarbij ik dacht dat Robin soms denkt dat wij allemaal achterlijk zijn." Van Persie baarde ook opzien met de uitspraak dat hij de Klassieker 'niet echt meer een topwedstrijd vindt' en bijvoorbeeld Feyenoord-PSV wel.

In zijn column in het Algemeen Dagblad vertelt Van Hanegem dat hij het vooral onbegrijpelijk vindt dat Van Persie het spel van Feyenoord nog goed noemde. " Dit, ondanks al die nederlagen goed blijven vinden, is de mentaliteit tonen van de subtop of nog lager. Wie de lat zo laag legt dat je er zo overheen kunt stappen, zal nooit beter worden. En dat zal toch moeten, want opeens is er ook weer strijd om plek twee in de Eredivisie. En dat is misschien nog wel de meest pijnlijke conclusie voor Feyenoord en Van Persie."

Tot de winterstop

Feyenoord heeft nog een aantal wedstrijden te gaan tot Van Persie in de winterstop naar een oplossing kan gaan zoeken. Woensdag wacht een bekerduel met Heerenveen in eigen huis en vervolgens komt aanstaande zondag Twente op bezoek in De Kuip. Vervolgens wacht er een pauze tot 11 januari, waarna de competitie hervat wordt met weer een wedstrijd tegen Heerenveen, de oud-ploeg van coach Van Persie.

