Oud-topspits John van Loen was jarenlang de aanvalsleider bij Ajax én Feyenoord. De 'Utrechtse ABC-voetballer' ziet bij zijn oude clubs twee vergelijkbare spitsen met Wout Weghorst en Eredivisie-topscorer Ayase Ueda. Al ergert Van Loen zich wel aan het gedrag van de geblesseerde Ajax-spits. "Ik heb ook duizenden schoppen gehad, daar ging je toen ook niet over zeuren", stelt de ex-international tegen Sportnieuws.nl.

Van Loen speelde twee jaar in het shirt van Ajax. Daarna maakte hij de gevoelige overstap naar de aartsrivaal. Hij schetst het verschil tussen de twee grootste clubs van Nederland. "Feyenoord is de club van de arbeiders, terwijl bij Ajax juist alles mooi moet zijn", zegt Van Loen, die in 1992 de UEFA Cup met Ajax won. "Wij waren toen altijd heer en meester. Als we niet de hele wedstrijd in het strafschopgebied van de tegenstander waren, hadden wij slecht gespeeld. Bij Feyenoord moest je hard werken en soms een tackle eruit gooien. Daar werd je altijd mee geconfronteerd."

Géén typische Ajax-spits

Ajax staat al decennialang bekend om de stylisten in de punt van de aanval met namen als Marco van Basten en Dennis Bergkamp. Tóch speelden er ook spelers als Van Loen, Weghorst én Dmitri Bulykin. Van Loen werd zelfs in zijn eigen documentaire getypeerd als de 'Utrechtse ABC-voetballer'. "Mensen zeggen: je dribbelde niet en had geen techniek. Ik kon wel een hakkie en schaartje maken, maar het zien van een kaats en een keer raken is tien keer zo lastig. Dat is juist het moeilijkste wat er is."

De inmiddels zestigjarige oud-voetballer maalde er ook helemaal niet om dat hij geen typische Ajax-spits was. "Ik werd gekocht omdat ik in het zestienmetergebied moest zijn en niet omdat ik zo lekker goed kon voetballen", gaat hij verder. "Dat interesseerde toentertijd helemaal niemand, want het gaat om doelpunten maken en dat heb ik wel gedaan. In mijn eerste seizoen speelde ik dertig wedstrijden met tien doelpunten én wonnen we de UEFA Cup, dat is niet zo slecht."

Haaland is een ABC-voetballer

Van Loen ziet in Manchester City-spits Erling Haaland óók een ABC-voetballer, zonder zichzelf met de superster te willen vergelijken. "Dat is een héél goed voorbeeld. Hij komt niet vaak aan de bal, tenzij die in het zestienmetergebied is. Tegen Real Madrid (1-2 zege in de Champions League, red.) heeft hij twee keer een bal aangeraakt. Hij scoorde een penalty en schoot tegen de keeper. Nou, een doelpunt en de overwinning. Voor hem maakt het helemaal niks uit dat hij nauwelijks voorkomt in het spel, dat had ik ook."

De oud-topspits ziet ook dat Eredivisie-topscorer Ayase Ueda, die al achttien keer trefzeker was in vijftien wedstrijden, qua type hetzelfde is als Haaland. "Hij wordt wel meer betrokken bij het spel, maar dat is ook een jongen die in het strafschopgebied moet zijn. Hij heeft twee jaar lang écht heel matig gespeeld, maar nu vallen de doelpunten wel. Mensen zeggen nu: hij is fantastische speler, maar dat was hij ervoor ook al. Het lukte alleen allemaal net niet."

Advies voor Weghorst

Komende zondag zouden de Japanse goalgetter en Weghorst tegenover elkaar staan in de Klassieker, maar dat gaat niet door. De Ajax-spits heeft tegen Fortuna Sittard namelijk een blessure opgelopen. Van Loen heeft wel een tip voor Weghorst, als hij weer fit is. "Hij wil nu ineens ook gaan meevoetballen op het middenveld, maar hij moet óók in het zestienmetergebied zijn. Wees maar iets meer een ABC-voetballer, want hij is geen hoogstaande technische speler."

Van Loen ergerde zich wel aan het overdreven gedoe van Weghorst tegen Fortuna. "Hij moet niet van die rare dingen gaan doen", vervolgt hij. "Dan denk ik écht bij mezelf: ga lekker voetballen in plaats van alleen maar zeuren dat je een schop hebt gekregen. Ik heb in mijn carrière ook wel duizenden schoppen gehad en uitgedeeld, maar daar ging je toen ook niet over zeuren", besluit Van Loen.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.