Tijdens de Ballon d'Or-verkiezing wemelde het maandag natuurlijk van de voetbalsterren. Onder meer Virgil van Dijk, Lamine Yamal, Raphinha, Gianluigi Donnarumma en winnaar Ousmane Dembélé doken op op de rode loper. Maar er was ook een wat oudere voetballegende die onderwerp van gesprek was. Met name door het gezelschap dat hij bij zich had.

In Nederland werd hij jarenlang door velen gehaat, maar de Duitser Lothar Matthäus (61) was uiteraard ook gewoon aanwezig bij de prijsuitreiking voor de beste voetballer. Onze oosterbuur was onder meer aanvoerder van het West-Duitse elftal dat in 1988 de beladen halve finale van het EK voetbal verloor van latere winnaar Nederland.

Vijfde scheiding achter de rug

Matthäus, die als speler een WK en EK won en in 1990 de Ballon d'Or in ontvangst mocht nemen, bleek buiten de lijnen een stuk minder succesvol dan daarbinnen. Zeker als het om de liefde ging. In 2021 scheidde de oud-speler van onder meer Bayern München, Borussia Mönchengladbach en Internazionale van model Anastasia Klimko. Met haar was Matthäus zeven jaar getrouwd en kreeg hij een zoon (Milan). Toch gingen de twee enkele jaren geleden dus uit elkaar.

Dat was allerminst de eerste keer voor de Duitser, want hij heeft er inmiddels al vijf (!) huwelijken op zitten. Van 1981 tot en met 1992 was hij samen met zijn eerste vrouw Silvia, daarna volgden Lolita Morena, Marijana Colic en Kristina Liliana Chudinova. Allen bleken helaas voor Matthäus niet de gedroomde vrouw. Dat gold dus ook voor Klimko.

38 jaar jongere vriendin?

Maar er gloort weer hoop voor de zestiger, want hij dook bij de Ballon d'Or-verkiezing op met een nieuwe vrouw aan zijn zijde. Het gaat om de pas 26-jarige Theresa Sommer. De oud-voetballer en het model, dat dus 38 jaar jonger is, werden samen op de foto gezet op de rode loper. Het is niet de eerste keer dat het stel samen werd gezien.

In april werd het koppel nog gespot in Oostenrijk tijdens een skiwedstrijd en ook gingen ze samen naar enkele Nations League-duels van Duitsland eerder deze zomer. In Parijs zag het duo dat Matthäus dat de prijs voor de beste voetballer van 2025 naar een Fransman ging. Dit jaar nam Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) de eervolle Gouden Bal in ontvangst.