De winnaar van de Ballon d'Or is bekend: Ousmane Dembélé is er met de prijs vandoor gegaan. In de eindstrijd rekende de aanvaller van Paris Saint-Germain af met de 18-jarige Lamine Yamal. De Nederlandse Sarina Wiegman won de prijs voor beste trainer bij de vrouwen.

Dembélé was in tranen, omdat hij een aantal jaar geleden nooit had durven dromen van de grootste eretrofee in de voetballerij. Vitinha eindigde verrassend op de derde plek, boven Salah en Raphinha. Zie de overige lijst hieronder:

Mohamed Salah Raphinha Achraf Hakimi Kylian Mbappé Cole Palmer Gianluigi Donnarumma Nuno Mendes Pedri Khvicha Kvaratskhelia Harry Kane Désiré Doué Viktor Gyokeres Vinicius Junior Robert Lewandowski Scott McTominay Joao Neves Lautaro Martinez Serhou Guirassy Alexis Mac Allister Jude Bellingham (vorig jaar nog top drie) Fabian Ruiz Denzel Dumfries Erling Haaland Declan Rice Virgil van Dijk Florian Wirtz Michael Olise

Beste speelster van het jaar

Aitana Bonmati is voor het derde jaar op rij gekozen tot beste speelster van het jaar. Zij versloeg Mariona Caldentey in de eindstrijd.

Kopa Trophy (talent van het jaar)

Lamine Yamal won voor het tweede jaar op rij de prijs voor grootste talent voor het jaar. De aanvaller van FC Barcelona maakte dus ook kans op de Ballon d'Or, maar eindigde op de tweede plek achter Dembélé. Vicky Lopez won de prijs bij de vrouwen. Ook de Nederlandse Wieke Kaptein (Chelsea) was een van de kanshebbers.

Johan Cruyff Trophy (coach van het jaar)

Er maakten twee Nederlandse vrouwen kans op de titel van coach van het jaar. De eer ging uiteindelijk naar Sarina Wiegman, die met Engeland het EK won deze zomer. Zij versloeg onder andere Renée Slegers, die met Arsenal de Champions League won. De prijs ging bij de mannen naar Luis Enrique, die met Paris Saint-Germain zo'n beetje alles won wat er te winnen viel. Ook Arne Slot maakte als coach van Liverpool kans op de prijs.

Yashin Trophy (beste keeper van het jaar)

Voor deze prijs werden vijf mannen en vijf vrouwen genomineerd, waaronder Arsenal-keepster Daphne van Domselaar. Niet zij, maar Hannah Hampton (Chelsea) ging er met de prijs vandoor. PSG-doelman Gianluigi Donnarumma werd gekozen als beste keeper bij de mannen. Het is de tweede keer dat de Italiaan 'm wint.

Gerd Müller Trophy (beste aanvaller van het jaar)

Viktor Gyökeres (Sporting CP en nu Arsenal) en Ewa Pajor (FC Barcelona) ontvingen de prijs voor beste spitsen van het jaar. De Zweed Gyökeres was goed voor 64 goals in 59 wedstrijden voor Sporting CP en Zweden.

Clubs van het jaar

Arsenal - de ploeg van Van Domselaar en Victoria Pelova - ontving de prijs voor beste team van het jaar bij de vrouwen. de Nederlandse trainster Slegers bedankte France Football en Ballon d'Or op het podium voor de eervolle trofee. Bij de mannen ging de prijs naar Paris Saint-Germain.

Socrates Award

Olympisch zwemster én prinses van Monaco Charlene Wittstock reikte maandagavond de Socrates Award uit. Die prijs ging naar de voetballer die het meest heeft betekend voor de maatschappij op een bijzondere manier. De eer ging naar de Xana Foundation, een organisatie van Luis Enrique. Hij verloor zijn dochter op 9-jarige leeftijd aan botkanker en deze organisatie is ter ondersteuning van families die hetzelfde meemaken.