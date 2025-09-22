Alle ogen waren op maandagavond gericht op Ruud Gullit, die samen met Kate Scott de Ballon d’Or-ceremonie presenteerde. Hij deelde de prijzen uit aan de beste voetballers ter wereld, en maakte daarbij een mysterieuze opmerking.

Aan het begin van de ceremonie vertelde leek de spanning Gullit parten te spelen. Hij vertelde dat er meerdere oud-winnaars van de Gouden Bal in de zaal aanwezig waren, waaronder Hristo Stoichkov. Maar bij het uitspreken van diens naam ging het fout: "Luis Figo, Lothar Matthäus and Hristo Stoichkovic", stamelde Gullit, wat meteen een grote lach op het gezicht van Figo toverde. Maar al snel verbeterde Gullit zichzelf. "Natuurlijk is het Stoichkov, niet Stoichkovic."

Spoiler?

Na deze verspreking begon de prijsuitreiking, met de Kopa Trophy die als eerste werd uitgedeeld. Dit is de trofee die wordt gegeven aan de beste jonge voetballer ter wereld (onder de 21 jaar).

FC Barcelona-talent Lamine Yamal mocht deze prijs voor het tweede jaar op rij ontvangen. Dit leverde hem dan ook de felicitaties van Gullit op. Naast deze award was Yamal ook een van de grote kanshebbers voor de Gouden Bal zelf. Het Nederlandse voetbalicoon hintte erop dat hij deze misschien ook zou winnen. "Misschien zien we je vanavond nog een keer", opperde hij. Wist hij al wie er met de prijs vandoor zou gaan?

1987

Gullit won zelf eens de Ballon d'Or. Namelijk in 1987 als speler van AC Milan. Hij werd daarmee de derde Nederlander, na Johan Cruijff en Marco van Basten die de prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen. Dit was een voorbode op misschien wel het hoogtepunt uit zijn carrière. In 1988 leidde hij als aanvoerder Nederland naar het Europese Kampioenschap.