Ousmane Dembélé won maandagavond de Ballon d'Or, nadat hij voor het eerst in zijn carrière was genomineerd. De Fransman was tot tranen geroerd bij het ontvangen de prestigieuze ereprijs.

De Fransman troefde de 18-jarige Lamine Yamal af in de strijd om de Gouden Bal. "Wat ik zojuist heb meegemaakt, is ongelooflijk. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Het was een uitzonderlijk jaar bij PSG. Er is veel gebeurd in mijn carrière. Het feit dat deze prijs mij werd uitgereikt door een voetballegende als Ronaldinho, is heel bijzonder", aldus Dembélé in zijn speech.

"Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Ik wil PSG bedanken, dat me in 2023 heeft aangetrokken, de voorzitter, de hele club. Nasser Al-Khelaïfi is als een vader voor me. Ik wil ook al het personeel bedanken, dat gewoonweg geweldig is, evenals Luis Enrique, die ook als een vader voor me is", deelde de winnaar mee. Al-Khelaïfi is de rijke voorzitter van PSG, Enrique de trainer.

Niemand wordt vergeten

"Ik wil ook mijn teamgenoten bedanken, met wie we bijna alles hebben gewonnen. Jullie hebben me gesteund. We hebben bijna alle trofeeën gewonnen en deze individuele prijs is eigenlijk een prijs voor het hele team", benadrukte Dembélé.

"Ook wil ik alle clubs bedanken waarvoor ik heb gespeeld: Borussia Dortmund, Rennes – mijn thuisclub, waar ik bijna alles heb geleerd, en Barcelona, waar ik van droomde om te spelen en waar ik leerde van uitzonderlijke spelers als Andrés Iniesta en Lionel Messi", onderstreepte de aanvaller.

'Buitengewoon'

"Het winnen van de Gouden Bal was geen doel in mijn carrière, maar het is iets buitengewoons. Ik werkte om de Champions League, Ligue 1, de Franse beker te winnen, en het ontvangen van een individuele trofee als beloning is iets uitzonderlijks", vervolgde Dembélé.

"Ik wil ook mijn teamgenoten van het nationale team bedanken, met wie ik ben opgegroeid in de jeugdopleidingen, en de coach bedanken die altijd in mij heeft geloofd. Nu hopen we het wereldkampioenschap te winnen in zijn laatste jaar aan het roer," zei de Franse international over Didier Deschamps.

Dembélé vergeet zijn roots niet

"Ik wil ook mijn stad Évreux bedanken, waar ik ben opgegroeid en waar ik voor het eerst voetbalde. Ik probeer daar terug te keren wanneer ik vrije tijd heb. De inwoners staan altijd achter me," verklaarde Dembélé.

"Dank ook aan mijn familie, die me altijd heeft gesteund, en aan mijn zaakwaarnemer, die altijd in mij heeft geloofd. Hij zei dat ik op een dag de Gouden Bal zou winnen. Ook dank aan mijn moeder en mijn beste vriend, die altijd aan mijn zijde staan," voegde de dolgelukkige Ousmane Dembélé toe.