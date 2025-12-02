De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen op zondag werd al na vijf minuten gestaakt, omdat supporters van de thuisclub twee keer vuurwerk op het veld gooiden. Bij de nieuwe poging in de Johan Cruijff ArenA lieten hoogstwaarschijnlijk fans van de Amsterdammers van zich horen. Er werd rond de twintigste minuut een flinke lading vuurwerk afgestoken.

Het restant tussen Ajax en FC Groningen gaf een compleet ander beeld dan afgelopen zondag, toen het duel razendsnel gestaakt werd door vuurwerk. Een groep Ajax-fans leek zich buiten het stadion te hebben verzameld om een flinke partij vuurwerk af te steken.

Géén vuurwerk zichtbaar

Hoewel er zondagavond al een aanzienlijke hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken, bleef er duidelijk nog genoeg over. Net zoals geweigerde Feyenoord-supporters eerder vuurwerk afstaken bij de wedstrijd tegen Celtic, deden mensen buiten de Johan Cruijff ArenA hetzelfde. Dit keer was er in het stadion echter niets te zien, maar het was wel luid en duidelijk te horen.

Negatief clubrecord

Ajax moet in een leeg stadion voorkomen dat het een negatief clubrecord vestigt. De ploeg van interim-coach Fred Grim verloor achtereenvolgens van Galatasaray, FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Sinds de start van het profvoetbal in 1954 heeft de club nog nooit vijf officiële wedstrijden op rij verloren. Ajax kende eerder slechts drie keer een negatieve reeks van vier nederlagen, in 1964, 1980 en twee jaar geleden. Telkens wist de club die reeks daarna te doorbreken.

Ajax op voorsprong

FC Groningen begon sterk aan het restant van het duel, maar in de 28e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Mika Godts. De Belgische aanvaller, dit seizoen één van de weinige lichtpuntjes, liet ook dit keer van zich horen. Na een diepe pass kapte hij een FC Groningen-verdediger uit, passeerde hij de uitkomende Etienne Vaessen en schoof hij de bal in een leeg doel. Na rust werkte Aaron Bouwman de 2-0 tegen de touwen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.