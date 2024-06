Zaterdagavond speelt Duitsland de in de achtste finales van het EK voetbal tegen Denemarken. Beide ploegen verloren nog niet dit EK, maar daar zal in het onderlinge duel verandering in komen. Lees hier op welke zender je moet inschakelen om te zien welk land zijn eerste én laatste verlies van dit EK gaat lijden.