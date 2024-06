Duitsland met de schrik vrij na rommelige wedstrijd tegen Denemarken, gastland naar kwartfinale EK

Duitsland staat in de kwartfinale, maar vraag niet hoe. In een ontzettend rommelige wedstrijd werd Denemarken verslagen met 2-0. De Engelse arbitrage drukte een grote stempel op de achtste finale in Dortmund.

Duitsland kwam in de eerste helft al snel op voorsprong, maar de Engelse scheidsrechter Michael Oliver zag dat de Duitse verdediger vrij baan had voorafgaand aan de ingekopte corner, omdat de directe tegenstander van Nico Schlotterbeck geblokt werd. Tien minuten voor de rust staakte de arbiter de wedstrijd, wegens noodweer boven Dortmund.

Bizarre beelden bij Duitsland - Denemarken: waterval aan regen klettert op toeschouwers, hagelstenen zo groot als knikkers De wedstrijd op het EK voetbal tussen Duitsland en Denemarken is aan het einde van de eerste helft gestaakt. Noodweer teisterde het stadion in Dortmund en dat leverde bizarre en spectaculaire beelden op.

Afgekeurde goal Denemarken

Pas na ruim twintig minuten kon de wedstrijd hervat worden. In het restantje van de eerste helft gebeurde nauwelijks iets meer, maar dat werd in de tweede helft ruimschoots goed gemaakt. Denemarken scoorde namelijk vlak na rust via Joachim Andersen. Maar door ingreep van de VAR, die door de buitenspeltechnologie werd gealarmeerd, werd de goal afgekeurd. De ex-speler van FC Twente stond met zijn grote teen buitenspel.

'Schandalige' penalty

Duitsland kwam dus met de schrik vrij. Een paar minuten later na die afgekeurde goal van Denemarken kreeg het gastland uit het niets een penalty. Oliver zag het zelf niet, maar een verdediger van Denemarken toucheerde een voorzet met zijn hand. De hartslagmeter kwam er weer aan te pas om het contact tussen bal en hand te verduidelijken, maar iedereen was het erover eens dat de beslissing om een penalty te geven 'schandalig' was. Kai Havertz boeide het allemaal niets: hij maakte de 1-0 vanaf de stip.

'Zijn ze helemaal gek geworden?!': Engelse arbitrage wéér flink onder vuur na 'schandalige penalty' op EK De Engelse arbitrage staat er slecht op. Na de afgekeurde goal van Xavi Simons bij Nederland - Frankrijk was Anthony Taylor de gebeten hond. Zaterdagavond was Michael Oliver de sjaak. Hij en zijn arbitrale assistenten drukten een enorme stempel op Duitsland - Denemarken.

Spanje of Georgië

Met die goal was het hek van de dam. Duitsland scoorde via Jamal Musiala ook de 2-0 en voetbalde de laatste 25 minuten professioneel uit. Een doelpunt van Florian Wirtz in de blessuretijd werd nog afgekeurd vanwege buitenspel. Duitsland staat door de zege in de kwartfinale van het 'eigen' EK en treft daarin de winnaar van Spanje - Georgië.

