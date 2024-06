'Zijn ze helemaal gek geworden?!': Engelse arbitrage wéér flink onder vuur na 'schandalige penalty' op EK

De Engelse arbitrage staat er slecht op. Na de afgekeurde goal van Xavi Simons bij Nederland - Frankrijk was Anthony Taylor de gebeten hond. Zaterdagavond was Michael Oliver de sjaak. Hij en zijn arbitrale assistenten drukten een enorme stempel op Duitsland - Denemarken.

De Engelsman, gesteund door landgenoot Stuart Attwell als VAR, moest het in de tweede helft flink ontgelden. Vooral op sociale media kreeg de Engelse scheidsrechter de wind van voren. Analisten en oud-voetballers vielen over zijn beslissing om Duitsland een penalty toe te kennen. Kees Kwakman noemde het een 'schandalige' beslissing. Ronald de Boer vroeg zich af of 'ze gek zijn geworden'.

Wat een lachertje dit … zijn ze nu helemaal gek geworden. Je ziet aan alles dat dit een natuurlijk houding is. Ga maar weer lekker verdedigen met je handen op je rug. Kotsmisselijk word je ervan 🤮 #DENDUI — Ronald de Boer (@RdBoer1970) June 29, 2024

Hands

Een speler van Denemarken stond op een halve meter van een voorzettende Duitser, toen de bal zijn hand op weg naar de hemel toucheerde. Weer kwam die hartslagmeter in beeld, die aantoonde dat er wel degelijk contact was tussen de bal en hand. Dat was de discussie ook helemaal niet, maar volgens velen was het veel te licht om een strafschop toe te kennen. De VAR riep Oliver naar het scherm en die besloot een penalty te geven.

Hou toch op met deze penalties man. Schandalig. #duiden — Kees Kwakman (@keeskwakman14) June 29, 2024

De benzine is goedkoop in Duitsland. Strafschoppen vandaag ook. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 29, 2024

Staken

Kai Havertz benutte het cadeautje van de arbiter, die de hele wedstrijd al rare beslissingen maakte. Zo liet hij volgens de spelers te lang doorvoetballen toen noodweer het stadion in Dortmund teisterde. Pas toen er twee harde donderklappen vlak na elkaar waren te horen en spelers van verbazing hun handen richting de hemel hieven en vragend naar de scheids keken, staakte hij het duel.

Afgekeurde goals

Tijdens Duitsland - Denemarken werden ook twee doelpunten afgekeurd. Eerst van Nico Schlotterbeck in de eerste helft. De Duitse verdediger kopte een corner hard binnen, maar zijn tegenstander werd dusdanig gehinderd dat de goal werd afgekeurd. Discutabel, maar de kenners waren het er over eens dat dat terecht was. Een goal van Denemarken in de tweede helft werd ook afgekeurd. Joachim Andersen (ex-FC Twente) stond een teenlengte buitenspel voordat hij de bal binnenwerkte.

Gele kaart

Daarnaast waren er nog kleine beslissingen die op onbegrip op sociale media konden rekenen. Zo kreeg Denemarken-verdediger Alexander Bah geel voor een kop-tegen-kop duel.

