We sluiten het liveblog voor deze avond af. Kom later zeker nog terug op Sportnieuws.nl voor interviews, analyses en de cijfers van Oranje tegen Polen. Tot later!
Dreun voor Oranje in WK-kwalificatie, Polen deelt met late goal tik uit in De Kuip
Het Nederlands elftal heeft in de WK-kwalificatiereeks onnodige schade opgelopen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde in De Kuip gelijk (1-1) tegen Polen. Lees hieronder de belangrijkste zaken terug.
Grote domper
Het is afgelopen in De Kuip. Een - toch wat zwak - Oranje verspeeld geheel onnodig punten tegen de grootste concurrent uit de groep: Polen. Het werd 1-1.
Bijzondere keuzes
Wat vreemde wissels van Oranje in de slotfase van de wedstrijd. Na de 1-1 besluit Ronald Koeman niet om aanvallend te wisselen, maar positie voor positie. Nog vijf minuten te spelen.
Jan Paul van Hecke verlaat het veld, Stefan de Vrij is zijn vervanger.
Przemyslaw Wisniewski verlaat het veld en wordt door Tomasz Kedziora vervangen.
Tijjani Reijnders wordt gewisseld. Justin Kluivert is zijn vervanger.
Frenkie de Jong verlaat het veld en wordt vervangen door Quinten Timber.
Eigen schuld
Dit is een beetje de eigen schuld van het Nederlands elftal, dat continu beter is dan Polen. Ze kregen het maar niet voor elkaar te scoren in de tweede helft en moeten nu op de blaren zitten.
Doelpunt Polen
Waar Matty Cash eerst de Poolse fans fopte met zijn schot in het zijnet, scoort hij nu wel. In de 80e minuut schiet hij Polen op 1-1.
Geen record voor Memphis
Memphis Depay is nog altijd niet zelfstandig topscorer van Oranje. Hij heeft niet gescoord tegen Polen en is zojuist gewisseld voor Wout Weghorst. Ook Xavi Simons is gewisseld. Voor hem komt Donyell Malen in de ploeg.
Juichen!
Een schot van Matty Cash gaat ruim naast de goal van Bart Verbruggen, maar het Poolse publiek in De Kuip viert dat alsof ze een goal hebben gemaakt. Vlaggen werden gezwaaid, een luid gejuich van jewelste, maar nee hoor: het staat nog altijd 1-0 voor Nederland.
Piotr Zielinski verlaat het veld om door Bartosz Kapustka vervangen te worden bij een tactische wissel.
Nicola Zalewski verlaat het veld om door Pawel Wszolek vervangen te worden bij een tactische wissel.
Sebastian Szymanski verlaat het veld om door Kamil Grosicki vervangen te worden bij een tactische wissel.
Zijnet!
Xavi Simons, die verder niet zo lekker in de wedstrijd zit, schiet net binnen de zestien in het zijnet. Een deel van De Kuip veerde op, maar kwamen bedrogen uit. Nederland staat nog altijd maar met 1-0 voor. Ook een Poolse verdediger is er van geschrokken: hij blijft in de eigen zestien liggen en moet behandeld worden.
Robert Lewandowski verlaat het veld voor Karol Swiderski. Hij krijgt mooi applaus van De Kuip.
Opvallend
Memphis, die vandaag zich vandaag tot topscorer aller tijden kan kronen, neemt veel corners van Oranje. Je zou toch denken dat hij liever in de zestien de bal tegen de touwen wil jagen.
Polen graaft zich volledig in en hoopt op een uitbraak tegen Oranje. Jan Paul van Hecke heeft het meermaals moeilijk in de achtervolging. Oranje heeft het moeilijk met de bal in het doel leggen.
Zonder wijzigingen betreden beide elftallen weer het veld. De leidsman blaast op zijn fluit en Polen trapt af!
Rust!
De scheidsrechter vindt het voor nu genoeg. Oranje gaat 'maar' met een 1-0 voorsprong de rust in. De ploeg van Ronald Koeman domineert en had redelijk wat kansen, maar bouwde de score nog niet verder uit. Tot zo!
De vierde official geeft aan dat er één minuut wordt bijgeteld.
Schone kleren
Daar was even een kans voor Polen. Robert Lewandowski hield goed de bal bij hem. Uiteindelijk werd de bal voorgegeven en kon er gekopt worden. Gelukkig voor de Oranje-defensie was het een ontzettend matige kopbal. Verbruggen houdt zijn kleren nog schoon.
G O O O A A A L
Denzel Dumfries kopt de bal bij de tweede paal fantastisch binnen en zet Nederland op 1-0 tegen Polen!
Weer geen goal
Het is wachten op een doelpunt van Oranje. Het is zelfs een wonder dat er nog geen doelpunt is gemaakt. Na de kans van Reijnders, schoot ook Gakpo met scherp. Maar de keeper redde. Ook een kopbal van Dumfries werd op de lijn gepakt.
Paal!
Daar was de goal dan bijna. Tijjani Reijnders vond het allemaal maar lang duren rond het zestienmetergebied. Hij besloot eens te schieten maar schoot loeihard op de paal.