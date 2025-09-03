Dreun voor Oranje in WK-kwalificatie, Polen deelt met late goal tik uit in De Kuip

Xavi Simons, die verder niet zo lekker in de wedstrijd zit, schiet net binnen de zestien in het zijnet. Een deel van De Kuip veerde op, maar kwamen bedrogen uit. Nederland staat nog altijd maar met 1-0 voor. Ook een Poolse verdediger is er van geschrokken: hij blijft in de eigen zestien liggen en moet behandeld worden.