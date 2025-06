Nathan Aké beleefde misschien wel het ergste seizoen ooit in zijn carrière. De verdediger van Manchester City kampte met tal van blessures en raakte nooit echt fit. In maart brak hij zijn voet, wat betekende dat het einde seizoen was voor de Oranje-international. “Dat voelde als een opluchting”, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.