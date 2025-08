De plotselinge dood van beachvolleybalster Simona Cinà zorgt in haar land Italië voor een grote schok. Haar ouders en zusje belegden zelfs een persconferentie en smeekten om opheldering rond haar overlijden. De 20-jarige Cinà werd tijdens een feestje dood gevonden in het zwembad van een afgehuurde villa.

Huilend stonden de nabestaanden van de jonge sporter de pers te woord. "We willen weten wat er is gebeurd, iets klopt er niet", stamelden vader, moeder en zus. De omstandigheden zijn nogal verdacht, vindt ook de politie. Er is een grootschalig onderzoek gestart naar haar dood. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, ondanks dat er zo'n tachtig gasten aanwezig waren op het besloten afstudeerfeestje in de plaats Bagheria, nabij Palermo.

Theorie

Ze werd drijvend in het zwembad, met haar gezicht naar boven gevonden. Een van de theorieën die tijdens het onderzoek rondgaat, is volgens L'Unione Sarda dat ze tijdens het zwemmen onwel is geworden en is verdronken. Maar er zijn grote vraagtekens waarom niemand op het feestje iets is opgevallen. Er zijn inmiddels flessen alcohol gevonden, wat een rol kan spelen in het incident. Ze zou pas om 04.00 uur 's ochtends gevonden zijn, toen de feestgangers al aan het opruimen waren.

Geen drugs

Er wordt nog autopsie op het lichaam gepleegd en dat zou meer duidelijkheid moeten bieden. Volgens haar familie kan Cinà niet zomaar verdronken zijn, want ze was volgens haar vader een prima zwemster. Drugsgebruik wordt door haar tweelingzus Roberta ontkend. "Zelfs als er drugs op dat feestje zouden zijn geweest, zou Simona ze nooit nemen. Ze is een atlete en wordt continu getest. Ze was zo fit als een hoentje."

'Er is iets raars'

Op foto's van voor het incident draagt Cinà een spijkerrokje en een groen shirt, maar die kleren zijn niet gevonden. Dat feit draagt ook bij aan de verdachte omstandigheden. "Toen we bij de villa aankwamen, dachten de mensen dat ze plotseling ziek was geworden. Maar toen wij aankwamen was er niks te zien. Alles was schoon, geen alcohol in de buurt, niks", vertellen haar broers. "Een feestje met veel mensen. De laatste keer dat Simona gezien werd, stond ze nog rustig te dansen, ze oogde niet dronken. We weten niet wat er gebeurd is, maar er is iets raars aan de hand."