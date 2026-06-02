Topvolleybalster Laura Dijkema vertelde onlangs over de bizarre verzoeken die ze soms krijgt en ze blijkt niet de enige topsportster die daarmee te maken krijgt. Fans houden er bijzondere dromen op na, zo blijkt uit de openhartige verhalen van Dijkema en ex-tophockeyster Ellen Hoog.

“Laura Dijkema zat bij Andy van der Meijde in de auto”, doelt Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast op het populaire programma Bij Andy in de auto van de oud-voetballer. “Laura vind ik wel echt een te gek wijf. We hebben natuurlijk een keer een video met haar opgenomen voor Sportnieuws.nl. Zij is echt super leuk.”

'Gekke verzoekjes'

“Maar Laura gaf bij Andy aan dat zij dus best wel gekke verzoekjes krijgt. Zij volleyballen natuurlijk met hun armen vaak in de lucht en zij hebben van die topjes aan zonder mouwtjes. Dus je kijkt gewoon die oksel in.” Van As onderbreekt gierend: “En iemand had gevraagd of hij aan haar oksel mocht likken!” Hoog: “Ja gadver! Zo goor!”

Van As gaat grappend verder: “Ik zeg: tuurlijk, vijfduizend euro, lik maar!” Hoog gaat er serieus op in: “Ja, zou je het doen?” Van As lijkt toch even te twijfelen: “Nou, voor vijfduizend euro. Ik weet het niet.” Hoog: “Dat Theo12548 naar je toekomt?” Van As: “Die moet dan wel eerst even zijn tong in chloor hangen.” Hoog lachend: “Zo, lik maar Theo, vijfduizend euro.” Van As lachend: “Wat bied je, Theo?”

Hoog fantaseert nog even verder: “Nou, als je het een dag lang doet…” Van As: “Als je tien keer iemand doet, nou prima, makkelijk verdiend. Nee, ik zou het natuurlijk echt niet doen, maar…”

'Alleen onder foto's met mijn voeten'

Hoog gaat nog even verder over de verhalen van Dijkema. “Ook of ze slipjes konden opsturen. Dat hebben wij natuurlijk ook wel eens gehad. Gore mensen die dan op insta sturen: ‘Kun je je onderbroek sturen of je sokken? Of mag ik aan je tenen likken? Heb ik ook wel eens gehad.” Van As: “Ik word er helemaal akelig van.”

Hoog: “En nog steeds als ik een foto plaats dat ik op het strand lig of whatever, dat mijn voeten erop staan, dan krijg ik altijd een bericht van een of andere gore dude. Voetjelover567 En dan kijk ik terug naar die berichten en dan zie ik alleen maar foto's dus van mijn voeten. Niet dat ik nou zo vaak foto's van mijn voeten plaats, maar in de afgelopen tien jaar weleens gedaan. En dan elke keer reageert hij dus alleen onder een foto met mijn voeten.”

Van As: “Een voetenfetish?” Hoog: “Ja, een voetenfetish. Zo goor. Van As: “Ongelofelijk”. Hoog: “Of hij dan inderdaad aan mijn tenen kan likken of ik sokken kan opsturen. Dat soort dingen. Er zijn zulke gore mensen op deze aardbodem.”

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast onder meer aandacht voor rare incidenten op Roland Garros, de spanning in Huize Koeman en de kledingkeuze van de Oranje-internationals. Verder doen de twee een boekje open over de bizarre verzoeken die ze soms van fans krijgen: 'Wat zijn er toch gore mensen'.

