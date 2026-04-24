Beachvolleyballer Steven van de Velde (31) had een toernooi in Brazilië in zijn agenda staan. De Nederlander werd echter door de douane van het Zuid-Amerikaanse land niet toegelaten. Dat heeft te maken met een veroordeling vanwege een zedenzaak in het verleden van Van de Velde.

De in Den Haag geboren Van de Velde is in 2016 in Engeland veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje. Hij was toen 19 jaar. Kort voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 rakelden buitenlandse media de veroordeling van Van de Velde op, met een mediastorm als gevolg. Van de Velde werd uitgejoeld tijdens zijn wedstrijden.

Topsporter Van de Velde is meervoudig Nederlands kampioen en bij de EK haalde hij tweemaal brons.

Van de Velde meldde zich in Brazilië met zijn speelpartner Yorick de Groot. Vorig jaar kreeg hij wel toegang tot het land, ditmaal werd dus een andere keus gemaakt door de douane. Heleen Crielaard, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond (Nevobo), zegt tegen De Telegraaf dat de bond met opzet niet naar buiten is getreden over de weigering. "We hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven, omdat we niet zitten te wachten op grote verhalen hierover", aldus Crielaard.

De bond probeert te achterhalen op welke gronden eerst wel en nu geen toegang wordt verleend. "Pas als je de reden weet, kun je die aanvechten. Dat is allemaal niet in een week geregeld", zegt Crielaard. De volleyballer in kwestie reageert volgens Crielaard strijdbaar op het besluit: "Ik heb ongelooflijk veel respect voor de manier waarop hij nog steeds met zijn situatie omgaat."

Volgend jaar is de WK beachvolleybal in Nederland, zodat er geen perikelen omtrent een visum kunnen optreden. Anders ligt dat in 2028, als de Olympische Zomerspelen plaatsvinden in de Verenigde Staten. Crielaard beseft dat ook dan het verleden van Van de Velde hem weer dwars kan zitten. "Al zou hij de Spelen niet halen, dan kan hij daar [bij de WK in eigen land] ook een fantastisch resultaat neerzetten."

In november 2025 kon hij niet meedoen aan de WK in Australië. Alexander Brouwer en Steven van de Velde moesten zich noodgedwongen teruggetrokken omdat Van de Velde geen visum voor Australië had gekregen.