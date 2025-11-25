Het zal je maar gebeuren: je bent onderweg naar huis na een drukke dag, en ineens word je in je rug geschoten. Het overkwam de Braziliaanse topvolleybalster Julia Azevedo.

Zondagavond zat Azevedo samen met haar vader in de auto richting huis in Rio de Janeiro, maar ondertussen hadden dieven het op de volleybalster gemunt. De 28-jarige werd in haar rug geraakt door een kogel. Gelukkig miste de kogel haar ruggenmerg op een haar na, waardoor ze mogelijk verlamming bespaard is gebleven.

'Nooit gedacht'

Op Instagram blikte Azevedo op emotionele wijze terug op de angstige gebeurtenis. "Ik ben opnieuw geboren! Op weg naar huis maakte ik iets mee waarvan ik nooit had gedacht dat het mij zou overkomen: ik werd neergeschoten", zo begon de Braziliaanse haar bericht.

"Ik wil iedereen geruststellen: het gaat goed met me. De kogel kwam in mijn rug, maar godzijdank heeft 'ie mijn ruggenmerg niet geraakt. Hij ging op één millimeter langs mijn wervelkolom en heeft geen organen doorboord, en kwam op minder dan één centimeter van mijn blaas voorbij, maar is weer naar buiten gegaan zonder grote schade aan te richten."

"Mijn verhaal had heel anders kunnen aflopen... ik ben letterlijk opnieuw geboren", zo vervolgt Azevedo, die zich beseft dat ze hier goed mee wegkomt.

Herstel

Gelukkig gaat het goed met de Braziliaanse, die alweer druk bezig is met haar herstel. "Ik word ontzettend goed verzorgd, ik ben aan het herstellen en ik zal even een korte pauze moeten nemen van het volleybal, wat ik het allerliefste doe, zodat ik in alle rust kan herstellen."

Statement van club

Tijuca Tênis Clube, de club waar Azevedo voor uitkomt, heeft ook een statement naar buiten gebracht waarin ze de situatie bevestigen, en de speelster sterkte wenst. "Tijuca Tênis Clube kan bevestigen dat speelster Julia Azevedo, van het professionele damesteam volleybal, het goed maakt en buiten levensgevaar is, nadat zij zondagavond werd geraakt door een kogel bij een poging tot beroving. Ze heeft direct medische zorg gekregen na het incident en is nu thuis aan het herstellen van deze vreselijke gebeurtenis. Tijuca Tênis Clube wenst onze speelster een spoedig herstel."

