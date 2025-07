De ene nederlaag is de andere niet, zo voelt het voor de Nederlandse volleybalsters na hun slotduel in de Nations League. Voor eigen publiek gaf TeamNL olympisch kampioen Italië goed partij, maar ging het er kansloos af. Toch waren er wat lichtpuntjes.

De Nederlandse volleybalsters hebben de Nations League in Apeldoorn afgesloten met een nederlaag tegen Italië. De olympisch kampioen kreeg felle tegenstand van Oranje, maar won uiteindelijk met 3-0 (25-23, 28-26, 25-18). Voor Nederland betekende de nederlaag het einde van de campagne in de landencompetitie.

Einde verhaal

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski behaalde vijf overwinningen en behoorde daarmee niet bij de beste acht landen die naar de finaleronde van de Nations League gaan. Italië bereikte met twaalf overwinningen ongeslagen de finaleronde in Polen. Koslowski heeft de volleybalploeg verjongd met het oog op de volgende Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. De ploeg in opbouw wist de afgelopen dagen in Omnisport te winnen van Tsjechië en België, maar verloor ook van topland Turkije.

Voor de eer, maar toch boeiend

Op voorhand wisten de volleybalsters dat ze om de eer zouden spelen tegen Italië, maar ze boden het publiek een boeiende wedstrijd. In de eerste twee sets wist Oranje tot het einde gelijk op te gaan en haakte het pas bij de beslissende punten af. In de derde set nam Italië al vroeg een voorsprong en die gaf de ervaren ploeg niet meer uit handen.

'Voelde bijna als een overwinning'

Ekaterina Antropova was de sterspeelster aan Italiaanse zijde met 25 punten. Elles Dambrink blonk uit bij Nederland met 16 punten. Suus Gerritsen en Iris Vos noteerden 7 punten. "Het voelde bijna als een overwinning dat we de eerste twee sets zo dicht bij de olympisch kampioen zaten", zei Vos na afloop. "Het publiek droeg ons opnieuw op handen, net als de rest van de week. Jammer dat we onszelf uiteindelijk net niet konden belonen."