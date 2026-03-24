SC Cambuur keert na drie jaar terug in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Emmen kon dinsdagavond promotie worden veiliggesteld en daarin slaagde de ploeg van trainer Henk de Jong met vlag en wimpel. Met een overtuigende 2-4 overwinning werd de terugkeer naar het hoogste niveau een feit, nadat de Friese club een week eerder kans om promotie veilig te stellen in eigen huis nog had laten liggen.

De Friezen begonnen overtuigend aan het duel op De Oude Meerdijk en namen al vroeg het initiatief. Ichem Ferrah zette Cambuur op voorsprong met een knappe treffer en groeide opnieuw uit tot de grote man aan Leeuwarder zijde. Een week eerder was de aanvaller ook al belangrijk met twee doelpunten, maar toen ging het in een chaotische slotfase alsnog volledig mis voor Cambuur. Daardoor moest het promotiefeest nog even worden uitgesteld.

Ichem Ferrah de gevierde man

De voorsprong werd halverwege de eerste helft razendsnel uitgebouwd. Fabian Kvam sloeg in korte tijd twee keer toe en zette Cambuur op een riante 0-3 voorsprong. Bij FC Emmen ging het achterin steeds mis, waar de ploeg van De Jong gretig gebruik van maakte. Vlak voor rust deed KKD-topscoorder Romano Postema namens de thuisploeg nog iets terug, maar veel effect zou het niet hebben.

Henk de Jong

Na rust nam Cambuur snel alle onzekerheid weg. Opnieuw was het Ferrah die toesloeg en met de 1-4 het duel definitief in het slot gooide. De aanvaller kreeg alle ruimte en had zelfs de mogelijkheid om de bal breed te leggen op de volledig vrijstaande Mark Diemers, maar besloot zelf uit te halen. Met succes, want via een verraderlijke stuit belandde zijn inzet in het doel. Daarmee kon Cambuur de promotie niet meer ontgaan en werd trainer De Jong door de fans al luidkeels toegezongen. Voor hem is het de vierde keer dat hij een club naar de Eredivisie helpt en de derde keer met Cambuur. De andere keer was met De Graafschap.

Ook Ichem Ferrah maakt zijn tweede van de avond 🔥✨#emmcam pic.twitter.com/TewXQxq4HU — ESPN NL (@ESPNnl) March 24, 2026

Na drie jaar terug in de Eredivisie

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Jong AZ van een week eerder viel alles zodoende alsnog op zijn plaats voor de Friezen. Cambuur volgt daarrmee het voorbeeld van ADO Den Haag, dat vorige week dinsdag al promotie veiligstelde. De club uit Leeuwarden keert na drie jaar terug in de Eredivisie en treft daar straks dus opnieuw de Hagenaars, die na vijf seizoenen afwezigheid ook weer op het hoogste niveau uitkomen.

De strijd is daarmee nog niet helemaal gestreden, want beide ploegen maken nog kans op de titel in de Keuken Kampioen Divisie. ADO Den Haag heeft momenteel een voorsprong van vier punten op Cambuur, terwijl er nog vijf wedstrijden te spelen zijn. De promotie is binnen, maar in de laatste speelronden kan het seizoen voor de Friezen nog een extra glans krijgen met het kampioenschap als kers op de taart.

Financiële opsteker

Naast de sportieve euforie betekent de promotie voor Cambuur ook financieel een enorme opsteker. De stap naar de Eredivisie levert doorgaans enkele miljoenen euro’s extra op, met name uit televisierechten en commerciële inkomsten. Voor clubs op dit niveau kan dat bedrag oplopen tot zo’n twee à drie miljoen euro, afhankelijk van de eindklassering en bijkomende sponsorcontracten.

Voor Cambuur komt dat geld op een cruciaal moment. De club kampt met een forse schuldenlast, grotendeels ontstaan door de bouw van het nieuwe Kooi Stadion. De promotie biedt daardoor niet alleen perspectief op sportief herstel, maar kan ook de eerste stap zijn richting financiële stabiliteit en een broodnodige nieuwe start in Leeuwarden.