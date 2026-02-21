Oranje-icoon Sherida Spitse droeg jarenlang de aanvoerdersband, brak records en leek onverwoestbaar. Maar terwijl Sherida Spitse op het veld alles onder controle had, verloor ze die grip daarbuiten aan de online roulettetafel. In haar biografie 'Sherida, open kaart' vertelt de recordinternational voor het eerst hoe gokken een vlucht werd uit persoonlijke chaos. "Ik zocht afleiding, waardeloos."

Volgende week verschijnt haar biografie Sherida, open kaart. Oud-sportverslaggever Peter van der Meeren schetst daarin haar weg van het EK 2017 naar de turbulente fase in haar privéleven. Spitse laat in het boek weten dat het voor haar allesbehalve eenvoudig is om haar diepste gevoelens onder woorden te brengen. "Ik ben geen type om dingen aan de grote klok te hangen, maar ik hoef ook niet alles weg te stoppen. Het leven is niet alleen maar leuk en mooi. Ik denk dat ik me kwetsbaar opgesteld heb, maar ik zie die kwetsbaarheid juist als een kracht", stelt Spitse bij de Leeuwarder Courant.

Gokverslaving

Een van de meest indringende hoofdstukken gaat over haar relatie met gokken. Spitse vertelt daarin voor het eerst openlijk over een periode waarin ze, naast topvoetballer, ook worstelde met problematisch gokgedrag. "Ik weet niet of ik echt verslaafd was, al ging het van kwaad tot erger. Maar het is me uiteindelijk op eigen kracht gelukt om te stoppen", vertelt Spitse.

Het gokken begon online, in een tijd waarin haar privéleven wankelde. De breuk met haar toenmalige partner mondde uit in een zware juridische strijd over het ouderschap. Avonden alleen in haar appartement in Emmen probeerde ze te vullen met afleiding. "Waardeloos", zegt ze resoluut. Ze wist heus wel dat gokken geen oplossing was, maar toch liet ze het gebeuren. De financiële gevolgen waren groot: ze moest een Rolex verkopen om schulden af te lossen en klopte bij haar ouders aan voor hulp.

Op een gegeven moment zag Spitse geen uitweg meer, maar daarbij kreeg ze de volle steun van familie en vrienden. Vooral zus Mariska sprak haar stevig toe en zette alles in perspectief door te benadrukken dat geen enkele tegenslag opweegt tegen het geluk van haar twee kinderen. Die boodschap kwam hard binnen. Stap voor stap krabbelde Spitse weer op. Met professionele begeleiding en hulp bij het op orde brengen van haar financiën wist ze het gokgedrag terug te dringen. Een prestatie op zich, zeker in een voetbalwereld waarin inzetten en casinobezoek vaak als normaal worden gezien. "Maar ik kan goed een knop omzetten, dat scheelt."

Bang voor reacties?

Bang voor reacties over haar openheid is ze niet. "Mensen vinden altijd wel iets van je. Ze zeggen 'je moet dit of dat doen'. Als je een betere ‘ik’ wilt worden, moet je kiezen: ik luister juist wel of juist niet. Ik heb dit verhaal bewust gedeeld. Ik hoop echt dat ik er andere mensen met hetzelfde probleem mee kan helpen. Dat mensen weten dat ze er niet alleen voor hoeven staan. Er is altijd hulp voorhanden", besluit ze.