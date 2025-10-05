Wat een binnenkomer voor Jessie Kampman. De 25-jarige kitefoiler, die pas sinds enkele maanden uitkomt voor Nederland, heeft zondag op indrukwekkende wijze de wereldtitel veroverd. Voor de kust van Sardinië was ze tijdens het WK oppermachtig, ondanks ruige omstandigheden en stevige concurrentie.

Kampman werd geboren in Engeland, groeide op in Frankrijk en zeilt pas sinds deze zomer onder Nederlandse vlag. Tot drie maanden geleden kwam ze nog uit voor Frankrijk, maar na een periode vol blessures en teleurstelling besloot ze haar carrière een nieuw leven in te blazen namens Nederland. Dat besluit betaalt zich nu al uit met het allerhoogste podium.

Spannende finale vol valpartijen

De finale voor de kust van Cagliari verliep allesbehalve eenvoudig. Harde windstoten zorgden voor lastige omstandigheden en meerdere valpartijen. Kampman had als leidster in het klassement genoeg aan één overwinning voor de titel.

Toen haar grootste concurrente, de Franse titelverdedigster Lauriane Nolot, crashte, leek het goud binnen — tot Kampman zelf ook onderuitging vlak voor de finish. In de herkansing herpakte ze zich echter knap: met volle controle en overtuiging voer ze naar de zege én de wereldtitel. De Amerikaanse Daniela Moroz pakte zilver, Nolot eindigde als derde.

Kampman schrijft historie voor Nederland

Met haar winst schreef Kampman geschiedenis. Ze is de eerste Nederlandse ooit die wereldkampioen wordt in het kitefoilen, een discipline die pas sinds kort in de olympische cyclus zit. "Het is echt bizar", reageerde Kampman na afloop. "Twee jaar geleden zat ik met een zware blessure thuis. Nu wereldkampioen worden, en dat in mijn eerste toernooi voor Nederland — dat voelt onwerkelijk."

Kampman kende een moeilijke weg naar de top. Twee jaar geleden liep ze een zware blessure op en miste ze kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs. Namens Frankrijk won ze eerder wel zilver op de EK’s van 2022 en 2024 en brons op het WK van vorig jaar. Nu, met haar nieuwe nationaliteit, is ze helemaal terug en sterker dan ooit.

Kampman richt vizier op Los Angeles

Kitefoilen maakte in 2024 zijn olympisch debuut, en in 2028 keert het onderdeel terug in Los Angeles. Met haar wereldtitel positioneert Kampman zich meteen als een van de topfavorieten. “De Spelen zijn nog ver weg,” zei ze met een glimlach, “maar dit smaakt absoluut naar meer.”