De Nederlandse windfoiler Luuc van Opzeeland heeft op verrassende wijze de titel veroverd bij het EK iQFoil. Na een lastige week was hij in de finale het snelste. "Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht."

Van Opzeeland versloeg de Fransman Nicolas Goyard voor de kust van Sicilië in de finale met tien deelnemers. De Brit Finn Hawkins eindigde als derde. Bij de vrouwen had Sara Wennekes zich ook voor de finale geplaatst. Ze werd echter uitgeschakeld in de kwartfinales.

Van Opzeeland, die vorig jaar nog brons pakte op de Olympische Spelen van Parijs, reisde zonder al te veel verwachtingen af naar het EK. "Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht", reageerde hij in een persbericht. "Vooraf hadden we afgesproken het echt dag voor dag te bekijken, en dat heeft verrassend goed uitgepakt."

De omstandigheden voor de kust van Sferracavallo vroegen het uiterste van de vloot. Het was koud, er stond weinig wind, en er waren lange golven. Van Opzeeland kon op techniek het verschil maken.

Zware periode

"Het was een hele lastige week, en dat speelde mij in de kaart," zei hij. "Ik voelde me technisch heel goed. In die korte races - zeker op de laatste dag - is het dan cruciaal dat je vlijmscherp start. Vlak voor de laatste races had ik echt het gevoel dat ik in de zone zat. Ik dacht: ik moet het nu gewoon doen, drie races achter elkaar winnen. Het voelde goed en het klopte allemaal."

Van Opzeeland kampte het afgelopen jaar ook met een vervelende handblessure. Daar moest hij lang van herstellen, waardoor hij zonder wedstrijdritme naar Italië was afgereisd. "Het was super spannend, maar ik voelde me goed vandaag en ben er erg blij mee na een zwaar jaar."

