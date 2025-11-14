Olympisch windsurfer Kiran Badloe beleefde dit jaar al een ultiem hoogtepunt, maar op het EK IQFoil kan hij 2025 nog mooier afsluiten. Met de steun van zijn vriendin Nicky en pasgeboren dochtertje gaat hij voor het hoogst haalbare. "Ik heb er alle vertrouwen in."

"Dit wordt waarschijnlijk een heel mooi EK", vertelt Badloe in gesprek met Sportnieuws.nl. De olympisch kampioen in de RS:X-klasse maakte vorig jaar de overstap naar iQFoil. Maar dat is niet de enige verandering voor de 31-jarige. "Het is voor het eerst dat ik het een beetje anders ga aanpakken. En ik denk dat dat voor mij een een hele mooie uitdaging gaat worden."

Hij werd in mei voor het eerst vader van een dochtertje. Zij zal voor extra steun gaan zorgen op het eindtoernooi. Na haar geboorte kwam Badloe al in actie op het WK, maar toen liet hij de baby thuis. Het gemis was groot. "Ze groeit hard, ze groeit veel en snel, dus ik wil ze het liefst zo dicht mogelijk bij me hebben. Ik wil het gezin eigenlijk in mijn hele topsportleven meenemen en dus inderdaad ook naar het EK."

Trouwste supporters

Of het echt zo goed uitpakt als de windsurfer hoopt is natuurlijk afwachten. In ieder geval zal Badloe blij zijn om hen aan de kant te zien staan. "Mijn kleine fanclub van twee. Mijn trouwste supporters die staan te wachten. Ik vind dat supermooi", zegt hij. Zijn vriendin en dochter komen ook regelmatig kijken bij trainingen. Het is zo bijzonder om dan op de kant te komen. En dan zie je twee stralende koppies."

Badloe hoopt dat zijn gezin voor positieve afleiding zorgt tijdens de druk van het EK. "Ik wil juist kunnen schakelen tussen iets anders doen, mijn gedachten even verzetten, mentaal kunnen uitrusten zodat ik de volgende dag juist wel weer fris en scherp aan de start kan staan", legt hij uit. "Het zal ook nog maar de vraag zijn of het goed gaat. Maar ik heb er alle vertrouwen in. We hebben een goede slaper gecreëerd."

Gretig

Hopelijk zorgt die rust ervoor dat hij mee kan doen om de winst. "Ik ben heel lang heel dominant geweest in mijn carrière. We hebben de switch gemaakt naar het foilen en ik merk dat ik daar toch wel telkens een beetje tegen de top aan hik", aldus Badloe. "Ik zit er af en toe bij, af en toe er net naast. En dat gevoel van winnen is, is iets wat wat lang is weggeweest. En daar verlang ik wel weer naar."

"Ik ben gretig en dat is een heerlijk gevoel", vervolgt de drievoudig RS:X-wereldkampioen. "En ik wil in de komende jaren wel weer gaan laten zien dat ik nog steeds meedoe voorin. En dat ik ook gewoon een wedstrijd op het podium kan eindigen."

Het EK vindt plaats van 22 tot en met 29 november in het Italiaanse Sferracavallo. De grootste Nederlandse concurrent van Badloe is Luuc van Opzeeland.