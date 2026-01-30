Wielrenner Remco Evenepoel heeft een dag na de zege in de ploegentijdrit ook zijn eerste individuele zege voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe geboekt. De 26-jarige Belg noemt het een 'fantastisch begin' van zijn seizoen.

Evenepoel won na een solo van ruim 50 kilometer de Trofeo Serra Tramuntana op het Spaanse eiland Mallorca. Hij demarreerde met nog 56 kilometer te gaan en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. De Portugees António Morgado kwam na 1.42 minuut als tweede over de streep. Christian Scaroni uit Italië werd derde.

De renner sprak na afloop van 'een mooie wedstrijd'. “De wind nodigde uit om de race vroeg open te breken", zegt hij. 'Mijn ploeggenoten hebben heel hard op kop gereden, vanaf het omhoog begon te gaan. Ons plannetje werd perfect uitgevoerd en dat is altijd fijn.”

“Ik ben tevreden over het gevoel dat ik had in de benen. Het is fantastisch om zo aan het seizoen te beginnen. Het was belangrijk voor mezelf en voor het team om snel te winnen", vervolgt Evenepoel.

Hij verschijnt zaterdag weer aan de start in Mallorca en is na zijn eerste twee zeges de absolute topfavoriet. “Geen twee zonder drie, zeggen ze. We gaan er vol voor.” Evenepoel won donderdag met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe al de ploegentijdrit.

Ploegentijdrit

Daar was de ploeg uiteindelijk enkele seconden sneller dan Movistar, terwijl Team Jayco AlUla beslag legde op de derde plaats. Daarmee was de eerste overwinning van het seizoen voor het team én van Evenepoel in zijn nieuwe tenue direct een feit.

De Belg sprak na afloop van een geslaagde start. "Het voelt heel goed. Dit was een goede en geslaagde test, ook met het oog op de Tour", doelde hij tevreden op de ploegentijdrit die dit jaar onderdeel is van de Ronde van Frankrijk. "Ik had het gevoel dat ik de ploeg kon dragen en dat is altijd fijn. Het was vooral leuk om weer te kunnen koersen."