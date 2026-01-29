Michael Matthews stond vorig seizoen oog in oog met een verschrikkelijke nachtmerrie. De Australische wielrenner bleek te kampen met een longembolie en hoorde in het ziekenhuis dat hij het mogelijk niet had overleefd als hij nog langer was doorgegaan met trainen.

De 35-jarige Matthews merkte vorig seizoen in de voorbereiding op zijn belangrijkste doelen dat er iets niet klopte. Ademhalen werd steeds lastiger, een signaal dat hij als ervaren prof niet kon negeren. Een bezoek aan het ziekenhuis volgde, waar bloedonderzoek en een CT-scan al snel meerdere bloedstolsels in zijn longen aan het licht brachten. De ernst van de situatie was meteen duidelijk.

'Dat was een van de engste momenten van mijn leven'

In een interview met de Ierse wielerjournalist Daniel Benson blikte Matthews openhartig terug op die periode. De eerste nacht in het ziekenhuis staat hem nog helder bij. "Het was een beangstigende situatie, omdat ik alleen in het ziekenhuis lag nadat mijn coach was vertrokken", vertelde hij. "Ik kreeg nauwelijks slaap die nacht. Ik lag vol met kabels. Dat was een van de engste momenten van mijn leven."

Na verder onderzoek werd vastgesteld dat Matthews een longembolie had. De onzekerheid was groot. "We wisten niet hoe lang het zou duren om het op te lossen, of zelfs of dat überhaupt mogelijk was", herinnert hij zich. De artsen waren daarbij confronterend eerlijk. "Ze zeiden dat als ik nog twee dagen was doorgegaan met de trainingen die ik deed, ik had kunnen overlijden. Dat was behoorlijk angstaanjagend om te horen."

Van ziekenhuisbed naar WK

Vanaf dat moment veranderde alles. "We leefden van dag tot dag en bekeken hoe de situatie zich ontwikkelde", aldus Matthews. De focus lag niet langer op koersen of doelen, maar puur op herstel en gezondheid. Het vooruitzicht dat niet alleen zijn seizoen, maar mogelijk ook zijn carrière voorbij kon zijn, hing als een donkere wolk boven hem.

Na zijn overwinning in de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt op 1 mei 2025 kwam Matthews maandenlang niet in actie. Pas op 31 augustus maakte hij zijn rentree in de Bretagne Classic, waar hij direct knap achtste werd. Later dat jaar volgde zelfs een sportief hoogtepunt: op het WK in Rwanda werd hij met Australië wereldkampioen in de mixed relay.

Michael Matthews begint nieuwe seizoen in stijl

Het nieuwe wielerjaar begon op vrijdag 23 januari voor Bling, zoals hij ook wel wordt genoemd, met een opgave in de Classica Camp de Morvedre. Een dag later rechtte hij echter meteen zijn rug door in de Gran Premio Castellón zijn 44ste profzege te boeken. Daarmee voegde hij opnieuw een overwinning toe aan een rijk palmares, waarop onder meer vier ritoverwinningen in de Tour de France prijken, net als dagsuccessen in de Giro d’Italia (drie), de Vuelta (drie) en Parijs-Nice. In 2017 veroverde hij bovendien de groene trui in de Tour.

De periode noemt Matthews een wake-up call. "Het voelt als een tweede kans, alsof dit met een reden is gebeurd", zegt hij. "Het is een kans om mijn manier van koersen een beetje aan te passen."