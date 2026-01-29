De allereerste koers van het seizoen bij een nieuwe ploeg en meteen winnen: het overkwam Remco Evenepoel op Mallorca. De Belgische topwielrenner debuteerde daar voor Red Bull-BORA-hansgrohe en zag zijn overstap meteen beloond worden.

Voor Evenepoel stond de Trofeo Ses Salines met rood omcirkeld in de agenda. Niet alleen omdat het zijn eerste wedstrijd was in nieuwe dienst, maar ook omdat hij direct zijn specialiteit kon etaleren: de tijdrit. Dit keer ging het niet om een individuele race tegen de klok, maar om een ploegentijdrit. Juist daarin kon Evenepoel meteen zijn waarde laten zien voor zijn nieuwe team. Over een parcours van ruim 26 kilometer op Mallorca liet Red Bull-BORA-hansgrohe zien de ploegentijdrit goed in de vingers te hebben.

'We zijn nooit in paniek geraakt'

Halverwege leek een topresultaat nog niet vanzelfsprekend. Bij het eerste tussenpunt noteerde Red Bull-BORA-hansgrohe slechts de derde tijd, achter onder meer Movistar. Paniek bleef echter uit bij Evenepoel en zijn ploeggenoten. "We zijn nooit in paniek geraakt en zijn blijven geloven in ons finaleplan", vertelde de wereldkampioen tijdrijden na afloop.

In het tweede deel van het parcours wist de ploeg het tempo verder op te voeren. Met name in de slotkilometers, waar de wind een rol speelde, werd het verschil gemaakt. De achterstand werd omgebogen in een kleine voorsprong, die aan de finish net voldoende bleek voor de overwinning.

Goede test voor de Tour de France

Red Bull-BORA-hansgrohe was uiteindelijk enkele seconden sneller dan Movistar, terwijl Team Jayco AlUla beslag legde op de derde plaats. Daarmee was de eerste overwinning van het seizoen voor het team én van Evenepoel in zijn nieuwe tenue direct een feit.

De Belg sprak na afloop van een geslaagde start. "Het voelt heel goed. Dit was een goede en geslaagde test, ook met het oog op de Tour", doelde hij tevreden op de ploegentijdrit die dit jaar onderdeel is van de Ronde van Frankrijk. "Ik had het gevoel dat ik de ploeg kon dragen en dat is altijd fijn. Het was vooral leuk om weer te kunnen koersen."