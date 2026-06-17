De elleboogblessure van Wout van Aert heeft grote gevolgen gekregen. De wielrenner van Visma-Lease a Bike werd deze week opgenomen in het ziekenhuis en zal niet kunnen deelnemen aan de Tour de France.

De 31-jarige Belg heeft te veel last van een elleboogblessure die hij eerder deze maand opliep. De wond is ontstoken en om die reden moest de winnaar van Parijs-Roubaix deze week een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven.

"Wout is een van de belangrijkste renners binnen onze ploeg en vanzelfsprekend hadden we hem graag aan de start van de Tour gezien. De afgelopen dagen hebben we alle mogelijkheden onderzocht, maar uiteindelijk staat zijn gezondheid voorop. Met het herstelproces dat hiervoor staat, is het niet mogelijk tijdig in topvorm te raken voor de Tour de France", verklaart ploegleider Marc Reef op de website van de Nederlandse ploeg.

Wout van Aert will not take part in the upcoming Tour de France. The Belgian is still dealing with the effects of an elbow injury and has not recovered in time to start the Tour de France at the required level.



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'Grote teleurstelling'

"Dit is uiteraard een grote teleurstelling", reageert Van Aert. "De Tour de France is ieder jaar een van mijn belangrijkste doelen. Helaas heeft een valpartij op training roet in het eten gegooid en is de blessure aan mijn elleboog slechter geworden en nog zeker niet voldoende genezen."

Na zijn valpartij deed Van Aert vorige week nog wel mee aan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In de ploegentijdrit kwam hij ruim vijf minuten na kopman Matteo Jorgenson over de finish. Twee dagen later won Van Aert wel de vijfde etappe in de massasprint. Daarna ging hij niet meer van start vanwege de elleboogblessure.

Van Aert is tienvoudig etappewinnaar in de Tour. Afgelopen jaar won hij de slotrit in Parijs. De Tour begint dit jaar op 4 juli in Barcelona. Visma-Lease a Bike maakt op 23 juni bekend wie Van Aert vervangt. Dan wordt de definitieve selectie gepresenteerd van de ploeg rond de Deense tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard.

Visma heeft met kersvers Giro-winnaar Jonas Vingegaard een grote troef in handen voor de eindwinst in de Tour. Hij krijgt hevige concurrentie van Tadej Pogacar.

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