'Ambulances reden af en aan': Thijs Zonneveld stapt razendsnel uit koers en hekelt organisatie

De UCI Wereldbeker Gravel in Aken verliep voor Thijs Zonneveld bepaald niet zoals hij verwacht had. De fietsende wielerjournalist (43) hield het zondag al snel voor gezien en is woedend over de slechte organisatie in Duitsland.

"Zelden zo’n slecht georganiseerde koers gereden als vandaag bij de UCI Wereldbeker Gravel in Aken", laat Zonneveld, die rijdt voor Beat Cycling, via sociale media weten. "Niet of nauwelijks uitgepijld, afgezet en beveiligd. Overal geparkeerde en rijdende auto’s en tractoren op het parcours, wandelaars die nergens van wisten, mensen met kinderwagens en baby’s."

Voor Zonneveld zelf reden genoeg om de wedstrijd te beëindigen: "Na de eerste ronde ben ik afgestapt, omdat ik het mezelf niet vergeef als ik mijn trip naar Amerika hypothekeer om hier 10e of 15e te worden, en al helemaal niet als ik een kind zou aanrijden. Ambulances reden af en aan, heel veel valpartijen en bijna-crashes. Dit nooit meer." Volgens de verslaggever zou de organisatie zich moeten schamen.

In de reactie bij zijn post op Instagram krijgt Zonneveld, die onlangs elfde werd in de UCI Wereldbeker van Valkenburg, veel bijval. In zijn dagelijks podcast In het Wiel blijkt wel hoe hoog het hem zit. Op de dag dat Olav Kooij zijn eerste etappe in de Ronde van Italië won, gaat het eerst een kwartier over de puinhoop bij de gravelrace.

Lucinda Brand

Bij de vrouwen ging de zege naar de Nederlandse Lucinda Brand. Zij reed haar eerste gravelrace en genoot volop: