Jonas Vingegaard heeft zondag de Giro d'Italia gewonnen. Deze eindzege maakte veel los bij de Deense kopman van Visma | Lease A Bike. Hij hield het niet droog toen hij op het podium de trofee in ontvangst nam. Daarbij had hij zijn kinderen meegenomen.

"Hen bij de finish zien maakt mijn overwinning nog mooier. Het ontroert me tot tranen toe, want ze zijn er altijd voor me", zei Vingegaard, nadat hij na de finish zijn vrouw en twee kinderen in de armen had gesloten. "Het is fantastisch. Ik heb mijn hele leven gedroomd van het winnen van deze wedstrijd."

Bijzonder gezelschap

Vingegaard heeft nu eindzeges in alle drie de grote rondes: de Tour de France, de Vuelta a España en de Giro d 'Italia. Daarmee treedt de Deen toe tot een bijzonder gezelschap. Na Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Eddy Merckx en Vincenzo Nibali is hij de achtste renner die alle drie de grote rondes op zijn naam heeft geschreven.

"Het voelt een beetje onwerkelijk om deel uit te maken van deze club. Volgens mij is het nog niet helemaal tot me doorgedrongen", aldus Vingegaard over het bijzondere rijtje namen waar hij deel van uitmaakt.

Slotetappe Giro

Zondag was de 21ste en laatste etappe van de Giro. De renners trokken traditiegetrouw naar Rome, waar de sprinters naar verwachting nog één keer hun kans krijgen. Groenewegen hoopte de ronde op de valreep af te sluiten met een etappezege.

Zijn ploeg Unibet Rose Rockets bracht hem goed in positie voor de sprint, maar hij kwam net te kort voor Jonathan Milan van Lidl-Trek, die de slotetappe won, en werd vierde.

De zege in Rome was erg emotioneel voor de Italiaan. Het was de eerste ritwinst in de koers voor het team. "Ik ben heel trots op wat we hebben bereikt", zei hij van afloop. "We hadden het in sommige etappes beter kunnen doen, maar we hebben alles gegeven."

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover