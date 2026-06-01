Een te lichte fiets kostte Lorena Wiebes afgelopen weekend de eerste etappe, de roze trui én een vervolg van de Giro Women. De Nederlandse topwielrenster moest de koers meteen verlaten na een diskwalificatie en de wielerwereld raakte in rep en roer. Wielerexpert Thijs Zonneveld laat zijn licht over de zaak schijnen.

Bij alle tests die er na de finish van de eerste etappe gedaan werden door de UCI, kwam er een gewicht van onder de 6,8 kilogram uit. De regels zijn hard en het navolgen daarvan was nog harder, waardoor Wiebes eruit ligt. Haar team SD Worx kwam met een reactie vol ongeloof, maar volgens Zonneveld zijn er wel wat aanwijzingen dat de ploeg zelf ook foutjes gemaakt heeft.

In de reactie wordt namelijk verwezen dat SD Worx als voorbeeld Gent-Wevelgem van eerder dit jaar aanhaalt, toen Wiebes op dezelfde fiets de koers won en er toen niks aan de hand was. 'Volgens de ploeg is er niets aan veranderd: Wiebes reed met dezelfde set-up. Maar als je dat checkt, blijkt het toch anders te zijn. Wiebes reed in Gent-Wevelgem met een dubbel voorblad', ziet Zonneveld op foto's.

'Dat heeft SD Worx niet gedaan'

De wielerjournalist vindt het ook geen argument van de ploeg dat Wiebes met groot verschil won en dat zulke verschillen in gewicht niks uitmaken. 'Wat SD Worx niet heeft gedaan, is de fiets gewogen vóór de eerste Giro-etappe. De fietsen worden, zo zegt teammanager Erwin Janssen, “periodiek gewogen” - zeker als ze al eerder zijn goedgekeurd. Er zijn ook ploegen die hun fietsen voor íedere koers of etappe wegen - en zelfs vóór de koers naar de juryleden stappen om te checken of hun kalibratie overeenkomt met die van de UCI. Verder houden de meeste ploegen een veiligheidsmarge aan.'

Toch wijst Zonneveld ook naar de UCI. 'Als de marges zo dun zijn, dan mag je ook verwachten dat de testende partij z’n zaakjes heel secuur in orde heeft. En dat is maar de vraag bij de UCI. In het verleden zijn er talloze incidenten geweest waar de juryleden aanklooiden met houtjetouwtje-meetapparatuur.'

'Onvoorstelbaar'

Zonneveld vindt het vooral 'onvoorstelbaar' dat er niet gemeten is in een zo stabiel mogelijke omgeving. 'De jury opereert vanuit een tentje na de finish, op een ondergrond die verre van egaal is. Toen de ploegleiding voorstelde om de meting dan te doen in een windstille omgeving, waren de twee controleurs daartoe bereid - totdat ze werden teruggefloten van hogerhand. De meting ín de truck heeft dus niet plaatsgevonden. Dat is, zeker gezien de enorme consequenties, eigenlijk onvoorstelbaar.'

