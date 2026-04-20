Het mag een wonder heten dat olympisch kampioene Vittoria Guazzini enigszins zonder kleerscheuren weer is opgestaan na een keiharde crash tijdens het baanwielrennen afgelopen weekend. De Italiaanse toont beelden van een bizarre val die veel erger af had kunnen lopen voor haar én een enorme pechvogel langs de kant.

Guazzini deelt de beelden van haar crash tijdens de World Cup in Hong Kong op haar Instagram. Ze kan er nog een beetje om lachen ook. "Het was leuk totdat het dat niet meer was", schrijft de regerend wereld- en olympisch kampioene op haar sociale media. In Parijs 2024 werd ze met haar Italiaanse ploeggenoten olympisch kampioene op de ploegenachtervolging en op de WK pakten ze op dat onderdeel ook het goud.

Ook official keihard onderuit

Uitgerekend op dat onderdeel ging het afgelopen weekend mis in Hong Kong. Ze zat in het laatste wiel van de viervrouwstrein, raakte het achterwiel van haar voorganger en gleed op hoge snelheid weg. Met fiets en al knalde ze meters verder tegen de glazen omheining. Tot overmaat van ramp nam ze in haar val een UCI-official mee. Die vrouw werd niet alleen onderuit geschoffeld door Guazzini, maar kreeg ook haar fiets tegen haar hoofd.

'Het gaat best wel goed met me'

Al vrij snel na de op het hoog heftige crash zette ze op haar Instagram Story dat het oké met haar ging. "Het is altijd speciaal om de regenboogtrui te dragen, en alleen maar meer als je het met je beste vriendinnen kan doen. Ook al duurde het maar zeventien rondjes in plaats van de 48 waar ik op gehoopt had. Het gaat best wel goed met me, gezien de crash. Nu is het tijd voor een paar vrije dagen."

Shocking scenes from #HongKong 🇭🇰 UCI Track Cycling World Cup 🚴‍♀️



Italian rider @VittoriaGuazzi1 🇮🇹(team pursuit world champions 🌈 ) was involved in a heavy crash at the velodrome, colliding head-on with a UCI commissaire.



Thankfully, both are conscious and recovering. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/kf3NXWoNl5 — Sidney White (@sidywhite_) April 18, 2026

Of de UCI-official langs de baan er ook zo goed vanaf gekomen is, is niet duidelijk. De internationale wielerunie heeft niet gereageerd op het incident. Guazzini combineert het baanwielrennen met het rijden van topkoersen op de weg. Ze is bijvoorbeeld ook Italiaans kampioene tijdrijden.