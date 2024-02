'Beangstigende' val voor wielrenner Lars van den Berg: 'Ik werd onwel op mijn fiets'

Jan Tratnik heeft Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De renner van Visma-Lease a Bike reed net voor het einde weg met Nils Politt, maar had vlak voor de streep iets meer lucht over. Team Visma was de hele koers erg sterk, met constant mannen vooraan of in de kopgroep. Het belooft veel voor het komende wielerseizoen.