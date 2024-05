Danny Nelissen laat van zich horen na klacht en afscheid bij NOS: 'Dat vind ik prima'

Danny Nelissen was jarenlang een bekend gezicht of bekende stem rondom wielerwedstrijden. Daar kwam ruim een jaar geleden plots een einde aan, na een column en klacht gericht aan Nelissen. Deze week liet hij voor het eerst in lange tijd wat van zich horen.

Nelissen moest in het voorjaar van 2023 als freelancer vertrekken bij de NOS nadat de commentator en analist in opspraak was geraakt. Wielerjournalist Marijn de Vries schreef in haar column in NRC over een geval van grensoverschrijdend gedrag bij de NOS rondom het maken van het programma De Avondetappe. Kort na die column werd duidelijk dat er ook een klacht tegen Nelissen was ingediend bij de NOS. Nelissen reageerde toen duidelijk werd dat hij moest vertrekken niet inhoudelijk.

Te gast in podcast

Inmiddels is Nelissen werkzaam als commercieel directeur van het Shimano Experience Centre in het Zuid-Limburgse Valkenburg en was hij voor het eerst in lange tijd weer even in de publiciteit. Hij was te gast in een podcastaflevering van WielerFlits.

Mist hij zijn eerdere werk als commentator of analist niet? "Nee, helemaal niet", beweert Nelissen. Sowieso is de 53-jarige Limburger liever analist dan dat hij lange dagen als commentator moet maken. "Vijf minuutjes. En dan weer weg, in plaats van dagenlang aan die microfoon in dat hok met de co-commentator."

Einde bij de NOS

Over zijn abrupte einde als freelancer bij de NOS wordt hij in de WielerFlits Podcast nauwelijks bevraagd. Over zijn vertrek zegt hij het volgende: "Dat werd geforceerd en dat is prima. Het neemt niet weg dat ik nog steeds geniet van de sport."