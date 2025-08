Olav Kooij is de winnaar van de eerste etappe van de Ronde van Polen. De Nederlander sprintte naar de eindzege in een massasprint die niet helemaal volgens het boekje verliep.

De 23-jarige Nederlander van Visma-Lease a Bike was in de rit over bijna 200 kilometer van Wroclaw naar Legnica de snelste in de massasprint. De Fransman Paul Magnier finishte als tweede en de Australiër Jensen Plowright als derde. De eerste etappe was zo goed als vlak en dus een uitgelezen kans voor de massasprinters.

Naast Kooij stonden er nog een aantal andere Nederlanders aan de start. Zo doen ook Arvid de Kleijn, Casper van Uden en Marijn van den Berg mee. Alledrie ook renners die goed zijn in een sprint, maar het niet wonnen van Kooij. De sprinter van Visma | Lease a Bike had geen vlekkeloos parcours naar de eindmeet. Allereerst moest hij uitweken voor een forse valpartij in de slotkilometers en uiteindelijk moest hij van erg ver komen voor de sprint. De explosiviteit van de Nederlander gaf echter toch de doorslag en dus won Kooij in Legnica

Algemeen klassement

De sprint verliep rommelig door een valpartij van een tiental renners in de laatste 2 kilometer. Kooij wist Magnier voor te blijven en zorgde zo voor zijn zesde seizoenszege. Hij won eerder onder meer twee etappes in de Ronde van Italië. In het algemeen klassement heeft Kooij dankzij de bonificaties vier seconden voorsprong op Magnier en zes op Plowright. De tweede etappe, die 148,9 kilometer lang is, begint en eindigt in Karpacz.

Transfer

De toekomst van Kooij was de afgelopen maanden een onderwerp dat meer werd besproken dan zijn prestaties op de fiets. De Nederlander werd ook dit jaar weer niet meegenomen naar de Tour de France door zijn ploeg Visma | Lease a Bike. Dit tot zijn eigen ongenoegen, want bijvoorbeeld in de Giro d'Italia won hij al meerdere ritten. Kooij wilde graag zijn debuut in de Tour maken en besloot daarom om voor volgend seizoen een andere ploeg te zoeken.

In juni werd dan ook bekend dat Kooij de nieuwe topsprinter wordt van Decathlon AG2R. Die ploeg is bezig met een sprinttrein rondom de Nederlander te bouwen, waardoor hij ook in de Tour voor de ritzeges kan gaan. Dit jaar gooide AG2R alles in de Tour op kopman en klimmer Felix Gall. De Oostenrijker eindigde als vijfde in het algemeen klassement.